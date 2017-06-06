В Красноярске проходят обыски по уголовному делу о продаже крупнейшей типографии

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КРАСНОЯРСК, 6 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбужденно в Красноярске по факту продажи краевой собственности АО "Производственно-издательский комбинат "Офсет". В рамках расследования в типографии во вторник проходят обыски, сообщила пресс-служба регионального следственного управления Следственного комитета РФ.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий)... В настоящее время проводятся обыски по месту жительства лиц, возможно, причастных к совершению преступления, а также в офисе АО ПИК "Офсет" и в агентстве печати и массовых коммуникаций Красноярского края", - говорится в сообщении.
По версии следствия, имущественный комплекс комбината был реализован по заниженной стоимости. По данным источника ТАСС в региональной администрации, утром следователи изъяли документацию и компьютеры у руководителей агентства печати.
Ранее ТАСС сообщал, что прокуратура региона признала незаконным продажу комплекса комбината и передала материалы проверки в следственные органы.
Как сообщалось, в марте 2016 года имущество комбината (производственные здания, земельные участки, станки и оборудование, компьютерная техника и мебель) были выставлены на торги. Начальная цена продажи была установлена в 395,6 млн руб., минимальная - в 265 млн руб. В апреле имущество комбината за 266,9 млн рублей было продано ООО "Мобильные технологии" с уставным капиталом в 10 тыс. рублей.
ПИК "Офсет" было создано в 1991 году на базе типографии крайкома КПСС. До 1996 года комбинат находился в федеральной собственности, затем был передан в краевую собственность. По данным базы СПАРК, уставной капитал АО - 141,809 млн рублей. 100% акций общества находится в собственности Красноярского края. Сейчас общество находится в стадии ликвидации юридического лица.