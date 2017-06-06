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Власти Кемеровской области ожидают в этом году рост инвестиций в угольную отрасль на 19%

Сибирь
6 июня, 13:23 UTC+3 НОВОКУЗНЕЦК /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова

Планируется вложить в производство 62 млрд рублей

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© ИТАР-ТАСС/Юрий Смитюк

НОВОКУЗНЕЦК /Кемеровская область/, 6 июня. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Инвестиции кузбасских угольных компаний в производство составят в 2017 году 62 млрд рублей, такие данные озвучил замгубернатора Кемеровской области Евгений Хлебунов на международной выставке "Уголь России и Майнинг" в Новокузнецке.

"Инвестиции кузбасских угольщиков в производство составят 62 млрд рублей", - сказал он.

В 2016 году угольные компании Кемеровской области вложили в развитие 52 млрд рублей. Таким образом, рост вложений в 2017 году по сравнению с 2016 годом, как предполагается, составит 19,2%.

В этом году в Кемеровской области уже приступили к работе два новых угольных разреза. До Дня шахтера, который отмечается в конце августа, планируется ввести еще два предприятия - шахту им. Тихова в Ленинск-Кузнецком районе мощностью 2 млн тонн в год, а также шахту "Увальная" в Новокузнецком районе годовой мощностью 1,8 млн тонн с перспективой увеличения до 4,7 млн тонн.

Как сообщалось ранее, Кузбасс в 2017 году планирует увеличить добычу угля на 2,6 млн тонн - до рекордных 230 млн тонн. По данным Хлебунова, за пять месяцев рост добычи составил 5,5%, отгрузка продукции потребителям выросла на 7%, экспорт - на 15%.

Кемеровская область - ведущий угольный регион России, где добывается около 60% отечественного угля, здесь расположены около 120 шахт и разрезов, 54 обогатительные фабрики и установки. В углепроме региона работают 96 тыс. человек, средняя зарплата по отрасли в 2016 году составила 46,9 тыс. рублей, в этом году ожидается ее рост не ниже уровня инфляции.

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