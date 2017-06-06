Двое детей погибли во время пожара в автомобиле в Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 6 июня. /ТАСС/. Малолетние мальчик и девочка погибли во время пожара в автомобиле в Барабинском районе Новосибирской области. Проводится проверка, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

"Проводится процессуальная проверка по факту гибели четырехлетнего мальчика и двухлетней девочки в результате возгорания салона автомашины, принадлежащей их отцу", - сказали в ведомстве.

По предварительным данным, дети находились дома вмести со своим отцом. В какой-то момент они взяли спички и ушли жечь их в салоне находившегося во дворе автомобиля ВАЗ-2106. В результате машина загорелась, дети не смогли ее покинуть и погибли.

В ведомстве уточнили, что во время происшествия отец детей находился в доме вместе с еще одним своим девятимесячным ребенком. Мать в этот день отсутствовала. Семья, как отметили в СК, является благополучной.