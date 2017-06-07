Площадь лесных пожаров в Сибири за сутки сократилась до 3,7 тыс. га

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КРАСНОЯРСК, 7 июня. /ТАСС/. Площадь пожаров в лесах Сибири сократилась за минувшие сутки более чем на 2 тыс. га - до 3,7 тыс. га. Об этом сообщила федеральная Авиалесохрана.
"Площадь пожаров в Сибири сократилась более чем на 2 тыс. га - до 3,7 тыс. га. Наибольшие площади - в Туве (2,8 тыс. га), в Забайкалье тушится 420 га, в Красноярском крае - около 200 га, в Иркутской области и Бурятии - по 135 га", - сообщили в ведомстве.
По данным ГО и ЧС Тувы, погодные условия пока не способствуют сокращению количества пожаров. В среду в республике ожидаются порывы северо-западного ветра до 12-17 м/с. До субботы в регионе местами сохранится чрезвычайная пожароопасность.
Совсем небольшие площади пожаров в Алтайском крае, Томской области, Хакасии (всего 25 га).
В то же время в управлении лесами правительства Хабаровского края уточнили, что в регионе еще зарегистрированы пожары в отдаленных территориях, которые не тушат. Речь идет о 10 возгораниях на площади 11,4 тыс. га. Наблюдение за их развитием осуществляет Дальневосточная база авиационной охраны лесов.
По данным пресс-службы правительства Иркутской области, за прошедшие сутки на землях лесного фонда региона не зарегистрировано ни одного нового пожара. Между тем, в отдаленной местности на территории Катангского района продолжают действовать два очага на общей площади 21 га, покрытой лиственным лесом, и 113 га редколесья. Ранее в Катангском районе естественным путем был погашен огонь, захвативший площадь более 16 тыс. га.