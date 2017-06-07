Два мотовоза столкнулись на Транссибе, один человек погиб, двое пострадали

ИРКУТСК, 7 июня. /ТАСС/. Два мотовоза столкнулись на Транссибирской магистрали в Шелеховском районе Иркутской области, в результате один человек погиб и еще двое травмированы, сообщили в пресс-службе Восточно- Сибирского следственного управления на транспорте СК РФ.

По данным ведомства, авария произошла во вторник вечером по местному времени на перегоне Большой Луг - Подкаменная. "По данному факту Восточно-Сибирским следственным управлением на транспорте проводится доследственная проверка", - сказали в пресс-службе.

"В результате столкновения погиб работник подрядной организации, осуществлявшей ремонтные работы. Двое его коллег пострадали. С травмами различной степени тяжести они госпитализированы в близлежащее медицинское учреждение", - добавили в ведомстве.

Мотовоз - локомотив с двигателем внутреннего сгорания небольшой мощности, используется в основном для маневровых и вспомогательных работ.