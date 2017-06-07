МЧС эвакуировал годовалого ребенка из отрезанного паводком села в Омской области

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ОМСК, 7 июня. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Сотрудники МЧС эвакуировали в среду ночью из омского села, отрезанного от цивилизации паводком, годовалого ребенка, которому потребовалась госпитализация, сообщили ТАСС в региональном ГУ МЧС.
"На телефон доверия МЧС позвонили родители годовалого мальчика, которому потребовалась госпитализация с подозрением на острую кишечную инфекцию. Семья проживает в селе Большая Бича Усть-Ишимского района, с которым нарушено транспортное сообщение. В результате операции ребенок был доставлен в Усть-Ишимскую центральную районную больницу в 51 км от места проживания", - рассказали в ведомстве.
Эвакуацию проводили сотрудники Сибирского спасательного центра МЧС России. Медики на месте оказали малышу необходимую помощь и приняли решение госпитализировать его. В настоящий момент мальчик получает все необходимое лечение, его жизни ничто не угрожает.
В Омской области на территории Усть-Ишимского района из-за паводка полностью прервано автотранспортное сообщение с восемью населенными пунктами, еще к четырем селам можно проехать только на технике высокой проходимости. Все отрезанные от цивилизации села обеспечены всем необходимым, продукты и медикаменты доставляются по реке.