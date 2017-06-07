Осужденный за взятку бывший мэр Братска досрочно освобожден из иркутской колонии

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ИРКУТСК, 7 июня. /ТАСС/. Бывший мэр города Братска Иркутской области Александр Серов, приговоренный к пяти с половиной годам колонии за получение взятки, вышел на свободу досрочно, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе регионального управления ФСИН.
"26 мая Куйбышевский районный суд Иркутска, рассмотрев ходатайство об условно-досрочном освобождении Серова, вынес положительное решение. В связи с этим 6 июня Серов освободился из колонии №3 Иркутска", - сказали в пресс-службе.
В ведомстве напомнили, что экс-мэр Братска начал отбывать наказание в иркутской колонии 15 апреля 2014 года, срок его заключения был установлен до 19 января 2019 года. Таким образом, из назначенных пяти с половиной лет Серов пробыл в заключении около трех лет.
Серов был признан виновным в получении взятки Братским горсудом в 2014 году. Согласно материалам дела, занимая должность мэра, он вымогал у предпринимателя 15 млн рублей за продление договора аренды муниципального имущества. Серов был задержан при получении от бизнесмена 5 млн рублей.