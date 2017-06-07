И.о начальника Росприроднадзора Омской области освобожден от должности

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ОМСК, 7 июня. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Исполняющий обязанности начальника управления Росприроднадзора по Омской области Сергей Еремин освобожден от должности, сообщили в среду ТАСС в ведомстве.
Его место занял заместитель руководителя красноярского Росприроднадзора Виталий Нетребко. "С 29 мая обязанности начальника регионального Росприроднадзора исполняет Нетребко Виталий Анатольевич", - отметили в региональном управлении. Причину кадровых перестановок в ведомстве не уточнили. На сайте Росприроднадзора размещена информация о том, что Еремин в настоящий момент занимает должность заместителя руководителя омского управления ведомства.
В начале марта 2017 года жители Омска пожаловались в Росприроднадзор на стойкий химический запах. Эксперты установили, что воздух был загрязнен этилмеркаптаном - промышленной ароматической добавкой к природному газу. По факту превышения выбросов заведено было возбуждено уголовное дело о загрязнении атмосферы. 24 марта Еремин заявил, что причиной загрязнения атмосферы Омска стали работы на буферных прудах очистных сооружений Омского нефтеперерабатывающего завода (принадлежит ПАО "Газпром нефть").
В апреле пресс-служба нефтезавода распространила заявление, что Росприроднадзор после проведенных проверок признал, что на предприятии нарушений, связанных с выбросами этилмеркаптана, не обнаружено. На сегодняшний день источник выбросов этого вещества так и не найден.