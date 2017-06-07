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Мегакластер "Сибирский наукополис" получит 150 млн рублей на развитие проектов

Сибирь
7 июня, 10:07 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 7, июня. /ТАСС

Средства пойдут на проекты, а не на закупку оборудования

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НОВОСИБИРСК, 7 июня. /ТАСС/. Научно-производственный кластер "Сибирский наукополис", который входит в 11 мегакластеров, определенных Минэкономразвития РФ, получит в этом году 150 млн рублей из федерального бюджета на развитие проектов. Об этом сообщила в среду в ходе заседания совета по развитию кластера министр экономического развития Новосибирской области Ольга Молчанова.

"Вчера из Минэкономразвития РФ сообщили, что ждут список конкретных проектов "Сибирского наукополиса", и первый транш в размере 150 млн рублей уже может выделяться из федерального бюджета. Средства пойдут именно на проекты, а не на закупку оборудования", - сказала она.

Министр экономического развития региона отметила, что инфраструктура "Сибирского наукополиса" была сформирована в том числе благодаря 520 млн рублей, выделенных в течение трех лет на поддержку инновационного кластера информационных и биофармацевтических технологий Новосибирской области.

Ранее заместитель министра экономического развития РФ Олег Фомичев сообщил, что еще один сибирский мегакластер - томский SMART Technologies Tomsk - может получить в этом году 100 млн рублей. В целом в план поддержки мегакластеров Минэкономразвития заложило 1,25 млрд рублей.

Научно-производственный кластер "Сибирский наукополис" - следующий этап развития существующего кластера информационных и биофармацевтических технологий: к нему добавляется направление высокотехнологичной медицины. Основные объекты инфраструктуры мегакластера - технопарк, медицинский технопарк, промышленный медицинский парк, биотехнопарк, институты Сибирского отделения РАН, региональный центр инжиниринга, индустриальный биомедицинский парк "Зеленая долина".

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