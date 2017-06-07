Сибирские физики в 40 раз удешевили технологию контроля характеристик гидротурбин

НОВОСИБИРСК, 7 июня. /ТАСС/. Ученые из Института теплофизики (ИТ) Сибирского отделения РАН разработали технологию оптической диагностики 3D-геометрии лопастей гидротурбин в процессе их изготовления. Как сообщил ТАСС автор технологии, доктор технических наук Сергей Двойнишников, благодаря применению недорогих комплектующих промышленная реализация этой технологии оказалась в 40 раз дешевле зарубежной.

"Технология оптической диагностики трехмерной геометрии лопастей гидротурбин разработана для того, чтобы в итоге повысить эффективность энергоустановки и ее безопасность. Она включает в себя новый метод расшифровки изображений, который фильтрует искажения, возникающие из-за движений воздуха. Стоимость внедрения технологии не превышает 10 тыс. евро, что в 40 раз дешевле зарубежного аналога, который работает по методу лазерного сканирования", - рассказал Двойнишников.

По словам ученого, добиться многократного удешевления удалось за счет использования новых методов 3D-диагностики и недорогих комплектующих деталей для системы.

Испытания технологии сибирских ученых проведены на заводе "Силовые машины" (Ленинградском металлическом заводе - прим. ТАСС). Как отметил Двойнишников, погрешность диагностики составила менее 1,5 мм - 0,05%.