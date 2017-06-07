Военная авиация впервые примет участие в фестивале "Сибирский огонь" под Новосибирском

НОВОСИБИРСК, 7 июня. /ТАСС/. Восстановленный советский самолет По-2 примет участие в военно-историческом фестивале "Сибирский огонь" под Новосибирском 11 июня. Его полет станет частью реконструкции сражения Великой Отечественной войны, сообщил в среду в пресс-центре ТАСС руководитель автономной некоммерческой организации "Сибпатриотцентр", выступающей организатором фестиваля, Алексей Рогалев.

"Мы впервые покажем взаимодействие с авиацией. Скорее всего, мы увидим самолет По-2. На площадке он стоять не будет, взлетать и садиться не будет, будет работать с воздуха", - сказал Рогалев.

Он пояснил, что самолет восстановили частные лица, военные летчики в отставке. Он базируется на аэродроме Мочище под Новосибирском. Помимо самолета в реконструкции примут участие около 20 полностью соответствующих историческим прототипам движущихся макетов танков и бронемашин. Они также собраны местными умельцами.

Международный военно-исторический фестиваль "Сибирский огонь" пройдет в селе Большой Оеш под Новосибирском 11 июня в шестой раз. Участие в фестивале примут около 500 реконструкторов из России, Белоруссии и Казахстана, облаченных в аутентичные костюмы различных исторических эпох - раннего и высокого Средневековья, периода покорения Сибири, Наполеоновских войн, Первой мировой и Великой Отечественной войн. Они разыграют сражения различных эпох и пообщаются со зрителями, которые смогут примерить доспехи и подержать в руках оружие. По словам Рогалева, в этом году на фестивале ожидается много зарубежных туристов, в частности, из Китая и Кореи.

По-2 - советский многоцелевой самолет, разработанный в 1927 году. В годы Великой Отечественной войны использовался в качестве учебного самолета, самолета-разведчика и легкого бомбардировщика. Является одним из массовых самолетов в мире - всего было построено более 30 тыс. таких машин.