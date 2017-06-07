Новые детсады в Новосибирске откроют 420 мест к концу года

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Новые детсады в Новосибирске откроют 420 мест к концу годаСибирь 7 июня, 12:21
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НОВОСИБИРСК, 7 июня. /Корр. ТАСС Татьяна Карманова/. Новые дошкольные учреждения Новосибирска обеспечат 420 мест к концу этого года, сообщила начальник отдела дошкольного образования управления образовательной политики и обеспечения образовательного процесса мэрии города Елена Диринг.
"В текущем году мы вернули в систему дошкольного образования три здания бывших детских домов, два из них капитально ремонтируется. В общей сложности получим 420 новых мест к концу года", - сказала Диринг в пресс-центре ТАСС в Новосибирске.
Она отметила, что в четырех районах города также зарезервированы участки под будущее строительство. В 2018 году строительство детсадов в городе продолжится.
В Новосибирске работает 275 дошкольных учреждений, с 2011 по 2015 годы было построено 53 новых здания, введено более 15 тыс. мест. Дети от трех до семи лет полностью обеспечены местами.
По данным властей, в этом году из детсадов были выпущены 16 тыс. детей, столько же будут зачислены в новом учебном году, 20% мест будет отдано детям от двух до трех лет. Ясельные группы есть в каждом детском саду, с 2013 года их количество увеличилось на 25 единиц. Однако число детей ясельного возраста, которые нуждаются в детсадах, представители мэрии назвать затрудняются.