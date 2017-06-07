ФАС признала "Новосибирскую аптечную сеть" нарушившей законодательство о закупках

НОВОСИБИРСК, 7 июня. /ТАСС/. Комиссия Управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России по Новосибирской области нашла нарушения при закупках на 1,2 млрд рублей муниципальным предприятием "Новосибирская аптечная сеть" (МП "НАС"). Материалы об административном нарушении будут переданы должностному лицу для возбуждения административного дела, сообщили ТАСС в пресс-службе УФАС.

"6 июня комиссией Новосибирского УФАС России рассмотрено дело, возбужденное по признакам нарушения Муниципальным предприятием "Новосибирская аптечная сеть" ч. 1 ст. 17 ФЗ "О защите конкуренции", вынесено заключение, согласно которому в действиях МП установлено нарушение антимонопольного законодательства", - сообщило ведомство.

Установлено, что 30 декабря 2016 года МП "НАС" провело закупку на поставку парфюмерных и косметических средств с начальной (максимальной) ценой 1,2 млрд рублей. Способ закупки у единственного поставщика был выбран компанией на основании внутреннего положения, которым предусматривается возможность осуществления данной неконкурентной процедуры по рамочному договору.

Договор на поставку парфюмерных и косметических средств на сумму 1,2 млрд рублей был отнесен заказчиком к рамочному договору, так как отсутствовало техническое задание. Данным договором определен порядок поставки товара, при этом предмет договора не установлен, а указано, что предмет должен иметь отношение к парфюмерным и косметическим средствам. При этом документация не содержит ни примерного перечня товаров, ни списка характеристик, позволяющих отнести тот или иной предмет к парфюмерным или косметическим товарам. Таким образом, определить, что именно закупало МП "НАС", не представляется возможным.

"Проведение закупки по заключению рамочного договора создает возможность не включения обязательных условий и сведений в закупочную документацию, что не допустимо согласно положениям ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц", а также может привести к неэффективному использованию денежных средств заказчиком, отсутствию конкуренции при проведении закупочной процедуры, нарушению обеспечения гласности и прозрачности закупки, а также к иным злоупотреблениям со стороны заказчика", - пояснила председатель комиссии, заместитель руководителя Новосибирского УФАС России Наталья Камнева.

Ранее сообщалось, что в начале мая УФАС по Новосибирской области возбудило в отношении МП "НАС" дело о нарушениях при закупках. Поводом стало обращение активистов ОНФ, в поле зрения которых попало около десяти контрактов на закупку "НАС" лекарственных препаратов и парфюмерной продукции на сумму более 10 млрд рублей.