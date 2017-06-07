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В Хакасии умер ребенок, на которого напали два стаффордширских терьера

Сибирь
7 июня, 13:58 UTC+3 АБАКАН АБАКАН 7, июня. /ТАСС

Собаки напали на трехлетнего мальчика 3 июня

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АБАКАН, 7 июня. /ТАСС/. Трехлетний ребенок, пострадавший от нападения двух стаффордширских терьеров в деревне Кайбалы в Хакасии, скончался, не приходя в сознание. Об этом ТАСС сообщили в республиканском следственном управлении Следственного комитета.

"Ребенок умер, не приходя в сознание", - сообщил собеседник агентства. Ребенок находился в реанимационном отделении Абаканской межрайонной клинической больницы. В среду утром его состояние ухудшилось.

По данным следствия, в субботу, 3 июня во дворе одного из домов в деревне Кайбалы на ребенка напали два стаффордширских терьера. Ребенок получил множество травм - укусы лица и тела, открытый перелом левой лопатки, у него было повреждено легкое.

По версии следствия, мать ребенка и ее сожитель подрабатывали у владельца собак. Стаффордширские терьеры выбрались из вольера и напали на ребенка, мать мальчика и ее сожитель безуспешно пытались отогнать собак, но загнать их в вольер удалось только владельцу. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

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