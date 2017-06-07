Рассмотрение иска прокуратуры Красноярска об отзыве депутатов Горсовета прекращено

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КРАСНОЯРСК, 7 июня. /ТАСС/. Суд Центрального района Красноярска прекратил рассмотрение иска прокуратуры города, требовавшей от Горсовета провести сессию и принять решение об отзыве 17 из 30 действующих депутатов, допустивших нарушения в налоговых декларациях 2015 года. Об этом ТАСС сообщили в приемной председателя суда Центрального района.
"Сегодня суд прекратил рассмотрение данного иска, так как представители прокуратуры заявили об отзыве заявления", - уточнили в суде.
Как сообщал ТАСС, во вторник депутаты Горсовета рассмотрели вопрос об отзыве этих депутатов, но не нашли оснований для лишения их мандатов.
В среду представители прокуратуры отказались от официальных комментариев. "Все комментарии будут завтра, после того как будет официальное решение суда", - заявила ТАСС старший помощник прокурора Красноярского края Елена Пимоненко.
Как сообщалось ранее, прокуратура Красноярска требует отзыва 17 из 30 действующих депутатов Горсовета (списочный состав Горсовета 36 человек) за нарушения в налоговых декларациях за 2015 год. Этот вопрос был вынесен на последнюю сессию 18 апреля, но депутаты не проголосовали за повестку, и сессия не состоялась. Также прокуратура обратилась в суд с требованием обязать депутатов провести сессию по данному вопросу. Рассмотрение этого вопроса в суде было назначено на 7 июня.
Ранее первый вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Сергей Пономаренко заявлял ТАСС, что отзыв депутатов маловероятен, хотя прокуратура действует строго в соответствии с законодательством, которое, по его мнению, в этой сфере весьма несовершенно.
По мнению Пономаренко, если человек забыл указать счет, на котором нулевой баланс, и там давно ничего нет, это его ошибка, но не такая, которая должна приводить к прекращению полномочий депутата. Также первый вице-губернатор отмечал, что практика, когда сами депутаты решают, отзывать своих коллег или не отзывать, неправильная, и этим должен заниматься суд по заявлению прокуратуры.
В декабре 2016 года Городской совет Красноярска рассматривал дело сразу четырех народных избранников - Владимира Егорова, Вячеслава Гордеева, Юрия Турова и Сергея Суртаева, не подавших налоговые декларации в срок. Тогда по итогам голосования полномочий лишился только одномандатник Суртаев.
Городской совет в составе 36 депутатов был избран сроком на 5 лет в сентябре 2013 года. Половина состава муниципального представительного органа была избрана по одномандатным округам, половина - по партийным спискам. В сентябре 2016 года депутат-одномандатник, бизнесмен Александр Коропачинский добровольно сложил с себя полномочия.
Также в сентябре в состав Законодательного собрания края были избраны четверо депутатов Горсовета: Александр Глисков, Сергей Толмачев, Иван Серебряков и Владимир Чащин (все они были депутатами-одномандатниками). Таким образом, за осень-зиму 2016 года в Городском совете освободилось сразу 6 кресел. Довыборы на место выбывших депутатов было решено не проводить.