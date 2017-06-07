Рассмотрение иска прокуратуры Красноярска об отзыве депутатов Горсовета прекращено

КРАСНОЯРСК, 7 июня. /ТАСС/. Суд Центрального района Красноярска прекратил рассмотрение иска прокуратуры города, требовавшей от Горсовета провести сессию и принять решение об отзыве 17 из 30 действующих депутатов, допустивших нарушения в налоговых декларациях 2015 года. Об этом ТАСС сообщили в приемной председателя суда Центрального района.

"Сегодня суд прекратил рассмотрение данного иска, так как представители прокуратуры заявили об отзыве заявления", - уточнили в суде.

Как сообщал ТАСС, во вторник депутаты Горсовета рассмотрели вопрос об отзыве этих депутатов, но не нашли оснований для лишения их мандатов.

В среду представители прокуратуры отказались от официальных комментариев. "Все комментарии будут завтра, после того как будет официальное решение суда", - заявила ТАСС старший помощник прокурора Красноярского края Елена Пимоненко.

История вопроса

Как сообщалось ранее, прокуратура Красноярска требует отзыва 17 из 30 действующих депутатов Горсовета (списочный состав Горсовета 36 человек) за нарушения в налоговых декларациях за 2015 год. Этот вопрос был вынесен на последнюю сессию 18 апреля, но депутаты не проголосовали за повестку, и сессия не состоялась. Также прокуратура обратилась в суд с требованием обязать депутатов провести сессию по данному вопросу. Рассмотрение этого вопроса в суде было назначено на 7 июня.

Ранее первый вице-губернатор - руководитель администрации губернатора Сергей Пономаренко заявлял ТАСС, что отзыв депутатов маловероятен, хотя прокуратура действует строго в соответствии с законодательством, которое, по его мнению, в этой сфере весьма несовершенно.

По мнению Пономаренко, если человек забыл указать счет, на котором нулевой баланс, и там давно ничего нет, это его ошибка, но не такая, которая должна приводить к прекращению полномочий депутата. Также первый вице-губернатор отмечал, что практика, когда сами депутаты решают, отзывать своих коллег или не отзывать, неправильная, и этим должен заниматься суд по заявлению прокуратуры.

Прецеденты отзыва депутатов

В декабре 2016 года Городской совет Красноярска рассматривал дело сразу четырех народных избранников - Владимира Егорова, Вячеслава Гордеева, Юрия Турова и Сергея Суртаева, не подавших налоговые декларации в срок. Тогда по итогам голосования полномочий лишился только одномандатник Суртаев.

Городской совет в составе 36 депутатов был избран сроком на 5 лет в сентябре 2013 года. Половина состава муниципального представительного органа была избрана по одномандатным округам, половина - по партийным спискам. В сентябре 2016 года депутат-одномандатник, бизнесмен Александр Коропачинский добровольно сложил с себя полномочия.

Также в сентябре в состав Законодательного собрания края были избраны четверо депутатов Горсовета: Александр Глисков, Сергей Толмачев, Иван Серебряков и Владимир Чащин (все они были депутатами-одномандатниками). Таким образом, за осень-зиму 2016 года в Городском совете освободилось сразу 6 кресел. Довыборы на место выбывших депутатов было решено не проводить.