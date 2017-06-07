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Новосибирские власти ограничили стоимость автомобилей и телефонов для чиновников

Сибирь
7 июня, 14:48 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 7, июня. /ТАСС

Так, заместители губернатора не могут покупать за государственный счет телефоны стоимостью свыше 15 тыс. рублей и автомобили за более чем 1 млн рублей

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НОВОСИБИРСК, 7 июня. /ТАСС/. Правительство Новосибирской области выпустило постановление, накладывающее ограничения на стоимость автомобилей и мобильных телефонов, приобретаемых для региональных чиновников различного уровня в рамках государственных закупок, передает корреспондент ТАСС.

"В соответствии с <…> требованиями к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок, правительство Новосибирской области постановляет внести в правила определения требований к закупаемым органами государственной власти", - говорится в постановлении.

В приложении к постановлению указаны, в частности, транспортные средства. Их стоимость проранжирована в зависимости от объема и мощности двигателя автомобиля, а также должности занимаемой чиновником. Так, автомобиль с двигателем объемом не более 1,5 литра и мощностью 120 лошадиных сил для чиновников уровня заместителей губернатора не может стоить более 1 млн рублей, а для руководителей территориальных органов власти - не более 800 тыс. рублей. Цена более мощного автомобиля ограничена, соответственно, 2,5 млн и 850 тыс. рублей.

Ограничения распространяются также на стоимость мобильных телефонов чиновников. Так, заместители губернатора не могут покупать за государственный счет телефоны стоимостью свыше 15 тыс. рублей, а руководители территориальных органов власти - свыше 5 тыс. рублей.

Постановление также ограничивает стоимость аренды автомобилей и объем пользования услугами такси - он составляет не более 63 часов в месяц.

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