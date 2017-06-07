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Мэрия и православные активисты Новосибирска больше не просили Сергея Шнурова не материться

Сибирь
7 июня, 15:13 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 7, июня. /ТАСС

В прошлом году такое предупреждение было сделано, но музыкант его проигнорировал

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НОВОСИБИРСК, 7 июня. /ТАСС/. Лидер группы "Ленинград", концерт которой состоится в среду вечером в Новосибирске, в этот раз не получал от мэрии города или православных активистов обращений о недопустимости нецензурной лексики. В прошлом году такое предупреждение было сделано, но музыкант его проигнорировал.

"Я о них (обращениях) не знаю ничего. У меня есть близкий человек, он мне гораздо ближе, чем мэр. Это моя жена, иногда она меня просит не пить. Я имею наглость ослушиваться", - сообщил журналистам Шнуров, уточнив, что любые проблемы с православными активистами решает через своих юристов, которых у солиста "целый штат".

Год назад, в прошлый приезд "Ленинграда" в Новосибирск, местные православные активисты в обращении к мэру Новосибирска написали, что песня группы "Ленинград" "В Питере - пить" не должна звучать на открытых площадках и попросили направить представителя мэрии на концерт группы. По их мнению, клип на песню "В Питере пить" пропагандирует алкоголизм и наркоманию, а также формирует негативное отношение к правоохранительным органам.

Мэр Новосибирска в свою очередь призвал группу "Ленинград" воздержаться от нарушений законодательства, однако музыканты его просьбу проигнорировали.

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