Военные из Китая прошли курс подготовки спецподразделений РФ со староверами в Сибири

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Военная делегация Народно-освободительной армии Китая (НОАК) прошла курс подготовки для спецназа и горных стрелков российской армии с инструкторами из местной старообрядческой общины в предгорье Западного Саяна на границе Тувы и Красноярского края. Об это в четверг сообщил помощник командующего войсками Центрального военного округа (ЦВО) полковник Ярослав Рощупкин.

"Группа офицеров среднего и младшего командного звена НОАК была переброшена вертолетами в профильный тренировочный центр Ергаки, получила российскую экипировку и высадилась в таежном среднегорье, где отсутствует сотовая связь и другие блага цивилизации, около девяти месяцев в году лежит снег. Староверы преподали гостям из Поднебесной базовые навыки выживания в условиях дикой природы Сибири: как ориентироваться на местности, преодолевать скалы, ущелья и водные преграды, добывать огонь, пищу и питьевую воду, обустраивать ночлег, оказывать неотложную медпомощь", - отметил Рощупкин.

Он добавил, что особенно понравилась китайским военнослужащим рыбалка с применением самодельной снасти. "Недельный визит делегации НОАК был организован в соответствии с планом международной деятельности Минобороны России на 2017 год", - уточнил он.

Ранее ТАСС сообщал, что центр военно-спортивной подготовки Ергаки, расположенный на юге Красноярского края, ежегодно готовит около 700 военнослужащих по программам горной и специальной подготовки. В 2015 году командование Центрального военного округа впервые достигло договоренностей с местными старообрядцами об участии староверов в учебных рейдах подразделений с курсом выживания в тайге.

Южносибирские староверы - искусные следопыты, охотники и хорошие хозяйственники. Живут обособленно, более трех веков передавая из поколения в поколение обычаи предков. Чужаков в свои жилища не приглашают, об особенностях религиозных обрядов предпочитают умалчивать.