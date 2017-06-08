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Осужден бизнесмен, обещавший отстранение основного кандидата на выборах мэра Новосибирска

Сибирь
8 июня, 7:30 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 8, июня. /ТАСС

Артем Чебанов признан виновным в нескольких эпизодах мошенничества

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НОВОСИБИРСК, 8 июня. /ТАСС/. Центральный районный суд Новосибирска приговорил к 3 годам и 10 месяцам колонии 57-летнего предпринимателя Артема Чебанова, признанного виновным в нескольких эпизодах мошенничества. В их числе хищение 9 млн рублей у представителя избирательного штаба экс-заместителя мэра Новосибирска Андрея Ксензова, взятых в обмен на обещание содействовать в отстранении одного из основных кандидатов на пост мэра Новосибирска в 2014 году.

"Он признан виновным в совершении трех тяжких преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159, ч. ч. 3, 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество и покушение на мошенничество). Суд приговорил Чебанова к 3 годам 10 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - сообщила пресс-служба прокуратуры Новосибирской области.

Представитель ведомства Дмитрий Лямкин уточнил ТАСС, что, согласно материалам дела, Чебанов предложил представителю избирательного штаба Ксензова юридические услуги в обмен на 9 млн рублей, заявив о своей способности повлиять на решение Новосибирского областного суда. Суд как раз должен был рассматривать жалобу на отстранение одного из основных кандидатов на пост мэра Новосибирска Владимира Знаткова (на момент описываемых событий и. о. мэра Новосибирска, сейчас - вице-губернатор Новосибирской области). Повлиять на решение суда предприниматель не мог, поэтому его действия расценены как мошенничество.

В материалах суда сообщается, что сам Ксензов о передаче денег Чебанову не знал.

Как ранее сообщалось, 21 марта 2014 года суд Центрального района Новосибирска удовлетворил заявление одного из кандидатов и снял Знаткова с выборов в связи с использованием им преимуществ должностного положения. 27 марта это решение было отменено апелляционной инстанцией.

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