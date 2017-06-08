Иркутские власти начали выплаты пострадавшим от майских пожаров в деревнях

ИРКУТСК, 8 июня. /ТАСС/. Власти Иркутской области начали выплачивать компенсации жителям деревень, пострадавшим от пожаров в конце мая, сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на министра социального развития, опеки и попечительства региона Владимира Родионова.

"8 июня 2017 года министерством социального развития, опеки и попечительства Иркутской области перечислены в Чунский район денежные средства из областного бюджета на оказание помощи семьям, пострадавшим от пожара 24 мая", - сказали в пресс-службе.

Как пояснил Родионов, денежные выплаты из резервного фонда Иркутской области в размере до 100 тысяч рублей на человека за полностью утраченное имущество и до 300 тысяч рублей на семью получат люди, пострадавшие от пожара и внесенные в список администрацией Чунского района. Погорельцам Тайшетского района выплаты начнутся в ближайшее время, добавил он.

Министр напомнил также, что пострадавшие от пожара в Тайшетском и Чунском районах получили досрочно социальны выплаты за июнь. Средства из областного бюджета в начале месяца были перечислены в районные отделения банка и почты.

Ранее сообщалось, что пожары 24 мая в условиях аномально жаркой погоды уничтожили 130 домов в различных населенных пунктах Красноярского края и 40 домов в Тайшетском и Чунском районах Иркутской области. В городе Канске Красноярского края погибли два человека.

C 28 апреля в Иркутской области действует режим чрезвычайной ситуации, введенный после того, как массовые пожары уничтожили 59 жилых домов в поселке Бубновка Киренского района и еще около 100 строений в других населенных пунктах.