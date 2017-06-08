Поджог мог стать причиной пожара в Иркутске, в котором погиб сторож здания

ИРКУТСК, 8 июня. /ТАСС/. Поджог рассматривается в качестве основной причины крупного пожара, произошедшего минувшей ночь в офисном центре в непосредственной близости от аэропорта Иркутск, в результате которого погиб сторож, сообщили в четверг в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

"Три часа ушло на ликвидацию крупного пожара, произошедшего минувшей ночью на улице Ширямова в городе Иркутске. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. В ходе оперативных мероприятий было получено подтверждение занесения стороннего источника огня человеком, чья личность сейчас устанавливается", - уточнили в пресс-службе со ссылкой на дознавателей ведомства.

Ликвидировать открытое горение удалось в течение трех часов с момента его обнаружения - около 6:00 ирк (01:00 мск), спустя еще 2,5 часа были завершены работы по разбору и проливке строительных конструкций.

"В ходе тушения пожара звеном газодымозащитной службы на лестничной клетке административного здания при входе был обнаружен сторож, погибший от отравления угарным газом", - отмечается в сообщении. В результате пожара повреждены строительные леса строящегося здания на площади 330 кв. м., административное здание на площади 120 кв. м., также пострадали несколько припаркованных рядом автомобилей.

В свою очередь пресс-служба следственного управления СК РФ по региону сообщило, что по факту гибели сторожа начата проверка по статье "Убийство" УК РФ.

В ночь на среду в том же районе Иркутска произошел другой крупный пожар: на территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ) сгорели строения на площади 1,6 тыс. квадратных метров. Повреждено здание православного храма, а также музея боевой славы вместе с экспонатами. По данным следствия, в этом случае также имел место поджог.