Мэрия Новосибирска нашла новых пострадавших долгостроя, дольщики которого начали голодовку

НОВОСИБИРСК, 8 июня. /ТАСС/. Мэрия Новосибирска нашла новых пострадавших дольщиков домов-долгостроев по улице Тульская, 80-82, строительство которых было начато 13 лет назад. Городские власти зарегистрировали 70 человек, пострадавших от действий недобросовестного застройщика, сообщил в четверг журналистам мэр Анатолий Локоть.

"В отношении 422 дольщиков (которые были зарегистрированы ранее - прим. ТАСС) совершенно понятен алгоритм. В течение года - полутора лет проблема будет решена. Но в результате непонятных действий образовалась новая группа дольщиков, у которых нет документов, подтверждающих их участие. Есть разночтения в их количестве", - сказал Локоть.

Он пояснил, что городские власти накануне провели совещание с участием дольщиков, на которое пришли пострадавшие "второй волны" - 70 человек.

"В отношении этих 70 (человек) действует совсем другой алгоритм. Те, кто берутся сегодня застраивать по программе решения вопроса обманутых дольщиков, заключая договор с мэрией, отчисляют в бюджет 2%. За счет этих 2% решается проблема этой группы", - сказал Локоть.

История долгостроя

Строительство домов по адресу ул. Тульская, 80-82 в Новосибирске началось еще в 2004 году, но было остановлено из-за проблем застройщика. Покупатели квартир тогда также вышли на голодовку, добившись в 2011 году назначения нового застройщика - ООО "Баутехник-Т".

Как сообщила в четверг пресс-служба правительства Новосибирской области, в 2016 году между застройщиком ООО "Баутехник-Т" и нанятым им генподрядчиком ООО "СтройЦентр" возник хозяйственный спор, что повлекло снижение темпов строительства и последующую консервацию объекта.

В мэрию Новосибирска с октября 2016 стали поступать обращения о том, что ООО "СтройЦентр" продает квартиры в домах на Тульской, не заключая положенные по закону договоры долевого участия (ДДУ). "Такого рода договоры невозможно отследить в рамках выполнения государственной функции контроля в области долевого строительства, поскольку данные сделки не проходят правовую экспертизу и государственную регистрацию в порядке, установленном действующим законодательством РФ, и являются незаконными", - сообщает правительство.

Граждане, вложившие деньги по предварительным договорам, объединились в общественное движение ЖК "На Тульской". По данным мэрии, их было около 45 человек. В понедельник 30 из них объявили бессрочную голодовку в центре города, требуя заключить с ними законные ДДУ.

О планах начать голодовку инициативная группа предупреждала заранее, мэрия и правительство региона на прошлой неделе трижды встречались с ее представителями, но предложенные варианты не были приняты.

По словам начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексея Кондратьева, члены ЖК "На Тульской" в настоящее время могут претендовать на возмещение денежных средств после подтверждения статуса обманутых дольщиков. "Предполагалось возмещение в рамках масштабных инвестиционных проектов, но соглашение с нами не подписано, предложение наше не принято", - сказал Кондратьев.

По информации прокуратуры Новосибирска, по факту мошенничества неустановленными лицами из руководства ООО "СтройЦентр" возбуждено уголовное дело. В отношении ООО "Баутехник-Т" ведется доследственная проверка.