Набережную Оби в Новосибирске начнут реконструировать к ЧМ-2018 по футболу летом

НОВОСИБИРСК, 8 июня. /ТАСС/. Реконструкция набережной реки Обь в Новосибирске, где к ЧМ-2018 по футболу должна появиться фан-зона для болельщиков, начнется в июле 2017 года, сообщил в четверг журналистам мэр города Анатолий Локоть.

"Сюда привлечены средства федерального бюджета. Прошла экспертизу документация, объявлен конкурс. Итоги конкурса предполагается к середине июля подвести и приступить непосредственно к работам", - сказал Локоть.

Как ранее сообщалось, набережная Оби в Новосибирске вошла в приоритетный федеральный проект "Формирование комфортной городской среды", рассчитанный на реализацию в 2017-2018 гг. Стоимость проекта оценивается в сумму порядка 140 млн рублей. Концепция предполагает реконструкцию и благоустройство территории площадью 18 га.

На территории обновленной набережной появится фан-зона фестиваля "Футбольное лето", приуроченного к чемпионату мира по футболу 2018 года. По прогнозам властей, ее посетят не менее миллиона человек.

Реконструкцию набережной Оби в Новосибирске городские власти обсуждают более 10 лет. Единственная в городе набережная реки была построена еще в советское время и сейчас пришла в запустение. В 2016 году представители мэрии оценивали полноценную реконструкцию с организацией различных тематических зон (рекреационной, спортивной и т. п.) в сумму не менее 1 млрд рублей.