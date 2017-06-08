Два миллиона картофельных клубней из Китая высадят на полях Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 8 июня. /ТАСС/. Два миллиона миниклубней картофеля из Китая будет высажено в рамках совместного российско-китайского проекта по созданию картофельного кластера в Новосибирской области, сообщили в региональном Минсельхозе.

"На землях бывшего ОПХ "Безменово" в Черепановском районе лучшие студенты ФГБОУ ВПО "Новосибирский государственный аграрный университет" начали посадку двух миллионов безвирусных миниклубней картофеля, прибывших из Северного Университета провинции Хэбэй Китайской Народной Республики", - сказали в министерстве.

В декабре 2016 года проект российско-китайского кластера прошел слушания в Госдуме РФ. С российской стороны в создании кластера участвует Институт цитологии и генетики СО РАН (ИЦИГ СО РАН), со стороны Китая - мэрия города Пекина, Пекинский государственный аграрный университет и Народное правительство провинции Сычуань.

По данным Минсельхоза, предприятие будет заниматься производством семян, выращиванием товарного картофеля, изготовлением крахмала и картофельного порошка. Институт цитологии и генетики планирует научное сопровождение проекта на всех стадиях его развития: от подготовки сортов и агротехнологий выращивания до технологий переработки. Планируется, что предприятие заработает в полную производственную мощность через пять лет.

Как ранее сообщили ТАСС в институте, Китай при реализации проекта заинтересован в использовании достижений российских ученых для создания экологически чистого пищевого продукта, значительная доля которого пойдет на его внутренний рынок. Для России стоит задача импортозамещения в производстве картофеля, что потребует обеспечить хозяйства качественным отечественным семенным фондом. По данным регионального Минсельхоза, Новосибирская область обеспечивает себя картофелем на 100%, однако из 108 тыс. тонн семенного материала, который ежегодно высаживается, всего 2,1 тыс. тонн производится семеноводческими хозяйствами. Семенная база картофеля устарела, часто заражена болезнями, что сказывается на урожайности.

Для оздоровления и обновления семенного материала в научных агролабораториях выращиваются мини-клубни - картофель, полученный в пробирке. Для оздоровления сортов берут несколько клеток из проростка картофеля и высаживают их в питательную среду. Так вырастает растение, свободное от накопленных в материнском клубне вирусов и болезней. Дальше его черенкуют, высаживают в тепличную рассаду, которая и дает мини-клубни - из них впоследствии получают чистый семенной материал.