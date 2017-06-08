Liebherr открыл сервисный центр в Кемеровской области за более чем 1,5 млрд рублей

КЕМЕРОВО, 8 июня. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Немецкая машиностроительная компания Liebherr, являющаяся одним из ведущих мировых производителей горной и строительной техники, открыла ремонтно-складской комплекс вблизи города Белово Кемеровской области.

"Сегодня в Белово мы торжественно вводим в эксплуатацию ремонтно-складской комплекс компании Liebherr, строительство которого было начато в 2014 году. Это третий комплекс в России: один находится в Москве, другой в Хабаровске. (…) В строительство этого центра компанией Liebherr было направлено более 1,5 млрд рублей", - сказал и. о. губернатора региона Владимир Чернов на подписании трехстороннего соглашения с Liebherr и холдинговой компанией "Сибирский деловой союз" (СДС).

По словам Чернова, техника Liebherr эксплуатируется на угольных предприятиях Кузбасса с 2003 года, а в целом на сегодняшний день в различных отраслях региона работает более 300 единиц техники этого производителя, в том числе 86 горных экскаваторов.

Как рассказал журналистам президент совета правления Liebherr-International AG Вилли Либхерр, в кузбасском центре, в отличие от московского и хабаровского, основной упор делается на угледобывающее оборудование (Кемеровская область - основной угледобывающий регион в РФ), и центр оборудован соответствующим образом.

В региональном филиале компании "Либхерр-Русланд" ТАСС уточнили, что площадь кузбасского комплекса - 8,2 тыс. кв. м. Здесь располагаются ремонтный и покрасочный цеха, складское помещение, а также административный блок, рассчитанный на 120 сотрудников. Центр, помимо ремонтных работ и восстановления компонентов техники, будет проводить обучение специалистов заказчика.

Как сообщалось ранее, о планах Liebherr построить сервисный центр в Кузбассе заявлялось в 2012 году, первоначально речь шла о вводе комплекса в 2015 году. Сроки ввод центра сдвигались, в том числе из-за смены генподрядчика проекта.

Liebherr в России

Liebherr входит в число крупнейших мировых производителей горной и строительной техники. Компания также занимается поставкой технологий для авиационной, машиностроительной и транспортной отраслей, а также холодильного и морозильного оборудования. Головное предприятие группы компаний - Liebherr-International AG ("Либхерр-Интернациональ АГ") расположено в городе Бюль (Швейцария).

В России у Liebherr три сервисно-ремонтных центра, семь региональных представительств, 22 офиса продаж и 44 оперативных склада. Компания также располагает двумя предприятиями - "Либхерр Аэроспейс Нижний Новгород", производящим компоненты для аэрокосмической отрасли, и "Либхерр Нижний Новгород", в программу производства которого входят элементы стальных конструкций для землеройной техники и башенных кранов, поставляемых на производства Liebherr в Европе.

Отвечая на вопрос ТАСС о планах развития бизнеса в РФ, Либхерр сказал, что "на заводе в Нижнем Новгороде начинаем производить строительную технику". По его словам, "российский рынок был всегда очень важным и остается очень важным". "И думаю, что в России мы будем расширяться и дальше", - добавил он.

Перспективы для Кузбасса

Как сообщалось в среду, завод "Кемеровохиммаш" (входит в отраслевой холдинг СДС - "СДС-Маш") начал выпуск кузовов для карьерного самосвала грузоподъемностью 220 тонн и ковшей для карьерных экскаваторов и погрузчиков производства Liebherr. Это первый подобный проект для Кузбасса. СДС планирует выпускать продукцию как для своих предприятий, так и других.

Сегодня президент СДС Михаил Федяев сообщил журналистам, что уже есть интерес со стороны сторонних компаний. "Сегодня из Москвы прилетел собственник очень крупной компании, который тоже начал переговоры с господином Либхерром о поставке номенклатуры техники для угольных предприятий в Кузбассе, Нерюнгри и Эльге. (…) Всю номенклатуру ковшей экскаваторов и бульдозеров мы планируем делать с удовольствием, если компания Liebherr разместит у нас эти заказы. А за эти заказы мы будем бороться", - сказал он.

По его словам, это "не последний проект и не вся продукция, которую компания Liebherr могла бы изготавливать в Кузбассе на наших предприятиях". Как добавил и. о. губернатора Владимир Чернов, регион готов предложить Liebherr инвестиционные площадки для размещения новых производств. "Нам бы хотелось, чтобы в будущем компания рассмотрела вопросы размещения какой-то бытовой техники здесь, на площадках Кузбасса. Мы готовы предложить площадки с льготным налогообложением", - сказал он.

По словам Либхерра, компания получает много предложений об открытии производств. "Но, конечно, нужно рассматривать эффективность, рентабельность. В конце концов, мы можем взяться только за такое дело, которое имеет экономический смысл. И поэтому сначала нужно посмотреть", - подчеркнул он.