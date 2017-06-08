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Один ребенок погиб, один пострадал из-за обрыва линии электропередачи в Иркутской области

Сибирь
8 июня, 12:08 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 8, июня. /ТАСС

Два брата пяти и восьми лет, оставшись без присмотра взрослых, подошли к оборванному проводу линии электропередачи

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ИРКУТСК, 8 июня. /ТАСС/. Следственные органы Иркутской области выясняют обстоятельства гибели 5-летнего ребенка и травмирования его восьмилетнего брата на месте обрыва линии электропередачи в Жигаловском районе, сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

По данным ведомства, заявление о происшествии в селе Дальняя Закора поступило в полицию в среду вечером. Следствием начата проверка по статье "Халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека" УК РФ.

"В ходе проверки стало известно, что два брата пяти и восьми лет, находясь на улице рядом с местом их проживания, оставшись без присмотра взрослых, подошли к оборванному проводу линии электропередачи. Пятилетний мальчик дотронулся до провода, в результате чего произошел удар током", - уточнили в пресс-службе.

По информации следствия, пятилетний ребенок скончался на месте. Второй мальчик получил ожоги ступни и кисти. Сейчас его жизни и здоровью ничего не угрожает. Известно, что мальчики из благополучной многодетной семьи.

"Предварительно установлено, что обрыв линии электропередачи произошел накануне происшествия ночью в результате сильного порыва ветра. В настоящее время на месте работают специалисты Иркутской электросетевой компании", - уточнили в пресс-службе.

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