В Новосибирске строительная компания задолжала около 10 млн руб. зарплаты

Поклонская попросила СК, ГП и ФСБ проверить материалы Transparency на клеветуПолитика 8 июня, 13:08
ЦСКА объявил о продлении контрактов с братьями Березуцкими и ИгнашевичемСпорт 8 июня, 13:04
Том Холланд представит в Москве новый фильм про Человека-паукаКультура 8 июня, 13:03
Верховный суд Норвегии отказался рассматривать апелляцию БрейвикаМеждународная панорама 8 июня, 12:59
Геркус: нынешнее количество клубов в чемпионате РФПЛ является оптимальнымСпорт 8 июня, 12:55
Российские ватерполистки проиграли американкам в матче Суперфинала Мировой лигиСпорт 8 июня, 12:53
Прокуратура и следствие разбираются с попыткой сэкономить на капремонте домов в КурганеНовости Урала 8 июня, 12:52
Трутнев: в Приморье нарушаются сроки оформления "дальневосточного гектара"Экономика и бизнес 8 июня, 12:51
В Чите начали выписывать из больниц детей, отравившихся наркотиками в обертках от конфетСибирь 8 июня, 12:48
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
НОВОСИБИРСК, 8 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в связи с невыплатой строительной компанией "СМУ №10" почти 9,8 млн рублей зарплаты 60 работникам в Новосибирске, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты вознаграждения за труд работникам ООО "СМУ №10" по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенная руководителем организации из иной личной заинтересованности", - сказали в ведомстве.
Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, 53 работникам организации не выплачена зарплата с декабря 2015 года по июнь 2016 года, а семи работникам - по сентябрь 2016 года. Организация задолжала сотрудникам почти 9,8 млн рублей, при этом, как отметили в прокуратуре, у нее имелась возможность выплатить зарплату.