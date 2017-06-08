В Новосибирске строительная компания задолжала около 10 млн руб. зарплаты

НОВОСИБИРСК, 8 июня. /ТАСС/. Уголовное дело возбуждено в связи с невыплатой строительной компанией "СМУ №10" почти 9,8 млн рублей зарплаты 60 работникам в Новосибирске, сообщили в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по факту невыплаты вознаграждения за труд работникам ООО "СМУ №10" по признакам преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Частичная невыплата свыше трех месяцев заработной платы, совершенная руководителем организации из иной личной заинтересованности", - сказали в ведомстве.

Как уточнили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области, 53 работникам организации не выплачена зарплата с декабря 2015 года по июнь 2016 года, а семи работникам - по сентябрь 2016 года. Организация задолжала сотрудникам почти 9,8 млн рублей, при этом, как отметили в прокуратуре, у нее имелась возможность выплатить зарплату.