Возбуждено дело по факту поражения током женщин с детьми в бассейне в Кемерово

Россия готова нарастить поставки продовольствия в КатарЭкономика и бизнес 8 июня, 14:43
Канадка Дабровски и индиец Бопанна выиграли Roland Garros в микстеСпорт 8 июня, 14:40
ОП Москвы: жители выказывают единодушие при голосовании по программе реновацииОбщество 8 июня, 14:40
Суд признал недействительной сделку Сбербанка с "Транснефтью" на 66 млрд руб.Экономика и бизнес 8 июня, 14:25
БК "Локомотив-Кубань" выступит в Кубке Европы в предстоящем сезонеСпорт 8 июня, 14:23
Президент "Локомотива": бесплатный футбол на телевидении - это ненормальноСпорт 8 июня, 14:20
Дороги, жилье, Украина и выборы: популярные вопросы к "Прямой линии с Владимиром Путиным"Политика 8 июня, 14:17
ФК "Рубин" расторг контракт с главным тренером Хави ГрасиейСпорт 8 июня, 14:16
Минкомсвязь подготовила проект закона с требованиями к оборудованию для "пакета Яровой"Экономика и бизнес 8 июня, 14:13
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
КЕМЕРОВО, 8 июня. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Следователи в Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту поражения током четырех женщин и трех детей в бассейне, сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" УК РФ", - уточнили в пресс-службе.
В ходе доследственной проверки следователь совместно с экспертом-специалистом Ростехнадзора осмотрели бассейн и выявили нарушения, при которых посещение бассейна небезопасно для жизни или здоровья. "Определено, что автоматический прибор, который должен блокировать попадание электричества в воду, не сработал", - отметили в ведомстве.
Как сообщалось, 4 мая в бассейне спорткомплекса "Северный" в Кемерово несколько женщин и детей получили удар током, когда входили в воду и дотронулись до лестницы. Инструктор бассейна помогла им выйти из воды, при этом она сама получила удар током. Врачи осмотрели потерпевших и, по уточненным данным СУ СК, серьезных травм у них не диагностировано. Однако, как сообщала пресс-служба областной администрации, одна женщина и ребенок находилась в больнице под наблюдением врачей для кардиодиагностики.