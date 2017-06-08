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Возбуждено дело по факту поражения током женщин с детьми в бассейне в Кемерово

Сибирь
8 июня, 14:03 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова

4 мая в бассейне спорткомплекса "Северный" в Кемерово несколько женщин и детей получили удар током, когда входили в воду и дотронулись до лестницы

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КЕМЕРОВО, 8 июня. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Следователи в Кемеровской области возбудили уголовное дело по факту поражения током четырех женщин и трех детей в бассейне, сообщили в четверг в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей" УК РФ", - уточнили в пресс-службе.

В ходе доследственной проверки следователь совместно с экспертом-специалистом Ростехнадзора осмотрели бассейн и выявили нарушения, при которых посещение бассейна небезопасно для жизни или здоровья. "Определено, что автоматический прибор, который должен блокировать попадание электричества в воду, не сработал", - отметили в ведомстве.

Как сообщалось, 4 мая в бассейне спорткомплекса "Северный" в Кемерово несколько женщин и детей получили удар током, когда входили в воду и дотронулись до лестницы. Инструктор бассейна помогла им выйти из воды, при этом она сама получила удар током. Врачи осмотрели потерпевших и, по уточненным данным СУ СК, серьезных травм у них не диагностировано. Однако, как сообщала пресс-служба областной администрации, одна женщина и ребенок находилась в больнице под наблюдением врачей для кардиодиагностики.

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