Две школьницы признались в поджоге на территории бывшего авиаучилища в Иркутске

ИРКУТСК, 8 июня. /ТАСС/. Две несовершеннолетние девушки признались в поджоге зданий на территории бывшего Иркутского высшего военного авиационного инженерного училища (ИВВАИУ), сообщили в четверг в пресс-службе регионального главка МВД.

"В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий установлены двое девушек-подростков возраста 15 лет, которые подозреваются в причастности к возгоранию заброшенного административного здания, расположенного на улице Советская 176/1", - сказали в пресс-службе.

Полиции предстоит выяснить, каков был мотив преступления. Виновницы происшествия в ходе опроса дали признательные показания. Они поставлены на учет в подразделение по делам несовершеннолетних, говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в ночь на среду на территории бывшего военного авиационного училища произошел крупный пожар. Характер его развития указывал на поджог. Площадь возгорания составила порядка 1,6 тыс. квадратных метров, никто не пострадал. Повреждено здание православного храма, а также музея боевой славы вместе с экспонатами.