Присяжные оправдали жительницу Томска, обвиняемую в убийстве 7-летнего сына

ТОМСК, 8 июня. /ТАСС/. Коллегия присяжных вынесла оправдательный вердикт в отношении жительницы Томска, которая обвинялась в жестоком убийстве семилетнего сына, сообщили в четверг в областном суде.

"Сегодня коллегия присяжных заседателей вынесла оправдательный вердикт в отношении подсудимой, которая обвинялась в убийстве с особой жестокостью, истязании, умышленном причинении вреда здоровью, ненадлежащим исполнении обязанностей по воспитанию своего семи летнего сына", - сообщили в суде.

По данным суда, в ходе предварительного следствия подозреваемая созналась в убийстве мальчика, но затем отказалась от первоначальных показаний. На суде она также заявляла о невиновности.

"В соответствии с законодательством, подсудимая была отпущена из-под стражи прямо в зале судебного заседания", - отметили в суде.

Ранее сообщалось, что, по версии регионального СУ СКР, в начале 2016 года жительница Томска избила дома своего семилетнего сына. От полученных травм он скончался. Позднее полиция возбудила еще одно дело против матери - о ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, соединенное с жестоким обращением.

СК также возбудил уголовное дело в отношении инспектора по делам несовершеннолетних полиции в Томске, которая работала с семьей погибшего ребенка. По данным следствия, в декабре 2015 года в полицию поступило сообщение, что женщина не занимается воспитанием ребенка, а у мальчика имеется кровоподтек. По результатам проверки инспектор отказала в возбуждении уголовного дела, не проведя должной проверки. Затем дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления.

В прокуратуре региона сообщали, что ребенок полтора месяца до трагедии не посещал школу. Кроме того, надзорное ведомство внесло представления по работе полиции, органов здравоохранения и образования в связи с нарушениями, выявленными по итогам проверки в связи с избиением до смерти ребенка.