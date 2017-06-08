Школьницы в Бурятии рассказали Цыденову о своих проектах с прибылью до 150 тыс. рублей

УЛАН-УДЭ, 8 июня. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Молодые предприниматели, разработчики программ в сфере IТ и социальных технологий встретились с временно исполняющим обязанности (врио) главы Бурятии Алексеем Цыденовым и рассказали ему о том, как зарабатывают на своих проектах и о том, какие наработки нужно внедрять в регионе.

Встреча "без галстуков" прошла в одном из центров коворкинга в Улан-Удэ, самые бурные эмоции вызвало выступление трех старшеклассниц, каждая из которых в месяц зарабатывает в среднем от 50 до 150 тыс. рублей.

"У меня четыре проекта. Это интернет-магазин, работающий с 2014 года, магазин игрушек, магазин стилизованной одежды и туристический бизнес", - рассказала 15-летняя Елена Цыренова.

Она рассказала, что, как и две другие старшеклассницы, у которых свои проекты в сфере продаж и развлечений, окончила бизнес-школу "Поколение будущего". Девушки подчеркнули важность обучения молодежи азам предпринимательства.Они отметили, что благодаря обучению "пришло умение правильно распределять свое время и финансовая грамотность".

Проекты и инициативы

Более старшие участники встречи представили врио главы Бурятии разработки в сфере IT и образования: Вячеслав Бутуханов показал интерактивный словарь бурятского языка, Иван Худяков - программу, позволяющую старшеклассникам по специальной методике определиться с будущей профессией.

"Наша программа апробирована, ею бесплатно пользуются школы Бурятии", - отметил Худяков. Он подчеркнул, что для развития не просит денег: для расширения проекта нужна лишь информационная поддержка от местных властей, чтобы выйти на другие регионы.

Победитель Всероссийского конкурса "Молодой предприниматель России" (2016 г.) Арюна Цыбикова представила проект "Мастерская ЗАМ". Он направлен на поддержку и развитие бурятской культуры: девушка организовала единое пространство, объединяющее этно-маркет и лекторий.

"Мы проводим мастер-классы, на сегодня объединяем 477 поставщиков и хотим выйти на глобальный рынок, продавать бурятскую продукцию в мире. Но нас сдерживают неконкурентноспособные цены. Например, дэгэл (национальная одежда бурят - прим. ТАСС) в Улан-Удэ стоит около 10 тыс. рублей, в соседней Монголии - 3 тыс. рублей, в Китае его можно купить за 200 рублей", - рассказала предпринимательница.

Она предлагает создание онлайн-платформы для продвижения продукции из Бурятии и ассоциации национальных дизайнеров, чтобы приглашать в Улан-Удэ экспертов российского и международного уровня для обучения начинающих модельеров и известных бизнес-консультантов.

Сельское хозяйство и социальные проекты

Также Цыденова попросили о поддержке сельхозпроизводителей - для этого необходимо создавать бренд для продажи баранины местного производства. Есть идеи в социальной сфере - по оказанию помощи в реабилитации детей с инвалидностью и по расширению волонтерской сети внутри республики. Своим опытом поделились активисты, приехавшие на встречу с врио главы Бурятии из северных районов республики: там есть свои наработки и практики в социальной сфере, которые реализуются не первый год.

Для внедрения разработок, инициатив, признались участники, не всегда нужна только лишь финансовая помощь: порой подтолкнуть тот или иной проект может поддержка информационная, политическая, внимание со стороны властей.

Готовность поддержать

Алексей Цыденов оценил инициативность молодежи в республике и отметил большую пользу многих проектов.

"Все они очень интересны и очень полезны: инициатива от молодежи идет по разным направлениям. Прозвучало много идей в социальной сфере, коммерческой, в образовательной. Мы их, безусловно, поддержим и будем внедрять в практику, в жизнь", - сказал он, отметив, что есть такие проекты, которые актуальны не только для республики, но и в целом для страны.