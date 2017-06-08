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Врио главы Бурятии выдвинут кандидатом от "Единой России" на выборы главы региона

Сибирь
8 июня, 18:35 UTC+3 УЛАН-УДЭ /Корр. ТАСС, Эльвира Балганова

Выборы состоятся в единый день голосования, 10 сентября

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УЛАН-УДЭ, 8 июня. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Временно исполняющий обязанности главы Бурятии Алексей Цыденов был выдвинут кандидатом от регионального отделения партии "Единая Россия" на выборы руководителя республики. Об этом сообщили в пресс-службе отделения по итогам конференции реготделения партии.

"По итогам тайного голосования кандидатом на выборы высшего должностного лица Республики Бурятия был выдвинут врио главы региона Алексей Цыденов", - уточнили в пресс- службе.

Оппонентом Цыденова в предварительном голосовании партии по отбору кандидатов на выборы главы республики был Юрий Бавыкин, директор Улан-Удэнского института железнодорожного транспорта - филиала Иркутского государственного университета путей сообщения.

Как пояснил секретарь регионального отделения "Единой России" Владимир Павлов, процедура праймериз была ориентирована на максимальное привлечение первичного звена партийного актива.

Выборы главы Бурятии состоятся в единый день голосования, 10 сентября. Решение об этом на внеочередной сессии приняли во вторник депутаты Народного хурала (парламента) республики.

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Цыденов, Алексей Самбуевич
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