Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 09.06:
$ 56.99
€ 64.15
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Новосибирские полицейские задержали наркокурьера, перевозившего 1,2 кг героина

Сибирь
9 июня, 6:51 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 9, июня. /ТАСС

По версии оперативников, 27-летний задержанный приобрел партию наркотика для дальнейшего сбыта на территории Новосибирска

Поделиться
Материал из 1 страницы
© ГУ МВД по Новосибирской области

НОВОСИБИРСК, 9 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали на федеральной трассе в Новосибирской области 27-летнего наркокурьера, перевозившего в своем автомобиле 1,2 килограмма героина, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

"Автомобиль с предполагаемым сбытчиком был остановлен сотрудниками полиции на федеральной трассе "Байкал" в Мошковском районе. В ходе досмотра автомобиля под задним сиденьем был обнаружен и изъят полимерный пакет с порошкообразным веществом", - сообщает полиция.

Эксперты установили, что в пакете находится героин массой 1,2 килограмма. По версии оперативников, задержанный приобрел партию наркотика для дальнейшего сбыта на территории Новосибирска. Ранее подозреваемый уже был судим за совершение аналогичного преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере"). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как дилетанты и художники возрождают древние ремесла
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
3
Более 30 дольщиков начали голодовку в центре Новосибирска, требуя оформить договоры
9
Режим ЧС федерального уровня ввели в Иркутской области, Красноярском крае и на Ставрополье
10
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве
2
Парламент Японии впервые за 200 лет принял закон, позволяющий отречение императора
3
В Кольском заливе найдено тело упавшего с моста подростка
4
Британские консерваторы лидируют на парламентских выборах
5
Госдума досрочно прекратила депутатские полномочия Марата Сафина
6
Гол Малкина помог "Питтсбургу" выйти вперед в финальной серии плей-офф НХЛ с "Нэшвиллом"
7
Фраза Порошенко "мой народ проживет без соцсетей" возмутила украинских пользователей
Темы дня
Загрузка...
Реклама