Новосибирские полицейские задержали наркокурьера, перевозившего 1,2 кг героина

НОВОСИБИРСК, 9 июня. /ТАСС/. Полицейские задержали на федеральной трассе в Новосибирской области 27-летнего наркокурьера, перевозившего в своем автомобиле 1,2 килограмма героина, сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Новосибирской области.

"Автомобиль с предполагаемым сбытчиком был остановлен сотрудниками полиции на федеральной трассе "Байкал" в Мошковском районе. В ходе досмотра автомобиля под задним сиденьем был обнаружен и изъят полимерный пакет с порошкообразным веществом", - сообщает полиция.

Эксперты установили, что в пакете находится героин массой 1,2 килограмма. По версии оперативников, задержанный приобрел партию наркотика для дальнейшего сбыта на территории Новосибирска. Ранее подозреваемый уже был судим за совершение аналогичного преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ ("Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере"). Санкция данной статьи предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.