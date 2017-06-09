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Из-за долгов в 100 млн рублей алтайский наукоград может остаться без трамваев

Сибирь
9 июня, 8:53 UTC+3 БАРНАУЛ /Корр. ТАСС, Ксения Шубина

Долги сложились в том числе из-за отсутствия компенсации так называемой выпадающей части: по себестоимости билеты стоят более 30 рублей, но для населения - 17,5 руб. наличными и 17 руб. по карте

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БАРНАУЛ, 9 июня. /Корр. ТАСС Ксения Шубина/. Долги трамвайного управления наукограда Бийска Алтайского края более чем в 100 млн рублей могут оставить жителей города без экологически чистого и удобного транспорта - сейчас предприятию грозит банкротство, сообщил в пятницу ТАСС инициатор депутат Бийской гордумы Владимир Ример.

"Трамвайный парк практически банкрот - у них более 100 млн долгов, счета арестованы, и на это надо реагировать. Если самый большой наукоград России останется без трамваев, это плохо", - сказал Ример.

По его словам, долги сложились в том числе из-за отсутствия компенсации так называемой выпадающей части: по себестоимости билеты стоят более 30 рублей, но для населения - 17 рублей 50 копеек наличными и 17 рублей по карте. Ример отметил, что ранее разницу гасил бюджет, но сейчас такой возможности нет, и если в некоторых городах трамвайным управлениям помогает бюджет региона или федеральный, то для Бийска это пока нереально.

"Мы все-таки надеемся, что будут предприняты какие-то действия, может быть хотя бы частично край нам поможет в этой ситуации. Будем изыскивать внутренние резервы, но они практически исчерпаны. Если поднять стоимость проезда, просто никто ездить не будет", - пояснил депутат.

Власти наукограда пытаются сохранить трамвайное управление

На сегодня трамваи - единственный электротранспорт в городе. Как поясняют в администрации Бийска, предприятие работает в правовом поле, платит налоги, белую зарплату, старается выполнить налоговые обязательства, но скопились долги перед энергетиками.

"Это муниципальное предприятие, и администрация старалась его поддерживать, давать муниципальное задание, мы субсидируем часть затрат, но, тем не менее, этого недостаточно. Постоянно у этого предприятия был тариф ниже, чем должен быть на самом деле, чтобы бийчане пользовались транспортом. Естественно, мы понимаем, что если поставим тот тариф, который должен быть, то это отток пассажиров", - пояснили в пресс-службе администрации Бийска.

Администрация наукограда пытается решить проблему и сохранить трамваи возможными правовыми способами: проведены встречи с коллективом городского трамвайного управления, готовится к выходу группа специалистов для проверки финансового состояния муниципального предприятия и разработки мер финансового оздоровления, которые возможны в нынешних условиях, но в администрации отмечают, что пока говорить о положительных результатах преждевременно.

При этом в администрации подчеркивают, что трамваи городу необходимы - только они ходят в промзону города, где работает много людей. Бийск - наукоград с населением более 200 тысяч человек, второй по величине город региона, где действуют биофармацевтический и полимерно-композитный кластеры Алтайского края.

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