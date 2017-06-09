Покупатели квартир в долгострое приостановили голодовку в центре Новосибирска

НОВОСИБИРСК, 9 июня. /ТАСС/. Инициативная группа покупателей квартир в одном из старейших долгостроев Новосибирска приостановила голодовку, начавшуюся 5 июня в центре города. Власти пошли навстречу, пообещав сохранить за ними право на купленное жилье, несмотря на недооформленные договоры долевого участия (ДДУ), сообщил в пятницу ТАСС один из участников голодовки Виталий Грибанов.

"Вчера к 10 часам мы разошлись, - сообщил он. - Мы подали уведомление о приостановке голодовки до 3 июля. Если вопрос с нами не решается, то мы 3 числа опять выходим".

По словам Грибанова, 6 июня инициативная группа встретилась с заместителем полномочного представителя президента России в Сибирском федеральном округе Вадимом Головко и заместителем мэра Новосибирска Алексеем Кондратьевым, а 7 июня состоялось общее собрание с представителями мэрии и правительства. Там, по словам Грибанова, была достигнута договоренность, что купленные голодающими без оформления ДДУ квартиры останутся за ними (ранее их предполагалось повторно продать для завершения строительства), а также о проведении строительно-монтажного аудита.

Был составлен протокол, который сегодня, после устранения всех спорных моментов, инициативная группа голодавших должна подписать. Затем власти обещали организовать строительно-монтажный аудит стройки и подписать с дольщиками дополнительное соглашение.

История долгостроя

Строительство домов по адресу: ул. Тульская, 80-82 в Новосибирске началось еще в 2004 году, но было остановлено из-за проблем застройщика. Покупатели квартир тогда также вышли на голодовку, добившись в 2011 году назначения нового застройщика - ООО "Баутехник-Т".

Как сообщила в четверг пресс-служба правительства Новосибирской области, в 2016 году между застройщиком ООО "Баутехник-Т" и нанятым им генподрядчиком ООО "СтройЦентр" возник хозяйственный спор, что повлекло снижение темпов строительства и последующую консервацию объекта.

В мэрию Новосибирска с октября 2016 стали поступать обращения о том, что ООО "СтройЦентр" продает квартиры в домах на Тульской, не заключая положенные по закону договоры долевого участия (ДДУ). "Такого рода договоры невозможно отследить в рамках выполнения государственной функции контроля в области долевого строительства, поскольку данные сделки не проходят правовую экспертизу и государственную регистрацию в порядке, установленном действующим законодательством РФ, и являются незаконными", - сообщило правительство.

Граждане, вложившие деньги по предварительным договорам, объединились в общественное движение ЖК "На Тульской". По данным мэрии, их было около 45 человек. В понедельник 30 из них объявили бессрочную голодовку в центре города, требуя заключить с ними законные ДДУ.

О планах начать голодовку инициативная группа предупреждала заранее, мэрия и правительство региона на прошлой неделе трижды встречались с ее представителями, но предложенные варианты не были приняты.

По словам начальника департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска Алексея Кондратьева, члены ЖК "На Тульской" в настоящее время могут претендовать на возмещение денежных средств после подтверждения статуса обманутых дольщиков.

По информации прокуратуры Новосибирска, по факту мошенничества неустановленными лицами из руководства ООО "СтройЦентр" возбуждено уголовное дело. В отношении ООО "Баутехник-Т" ведется доследственная проверка.