Площадь пожаров в сибирской тайге выросла за сутки до 4,5 тыс. га

КРАСНОЯРСК, 9 июня. /ТАСС/. Площадь лесных пожаров в Сибири за минувшие сутки выросла с 3,8 тыс. до 4,5 тыс. га, сообщила в пятницу федеральная Авиалесохрана.

"Площадь пожаров в Сибири за сутки выросла с 3,8 тыс. га до 4,5 тыс. В Туве сохраняются площади возгорания в 3 тыс. га, в Красноярском крае - более 700 га, в том числе 40 га - на территории Саяно-Шушенского заповедника, 560 га - в Иркутской области, около 180 га - в Бурятии", - уточнили в ведомстве.

По данным МЧС Тувы, в двух районах из-за пожаров действует режим ЧС. В лесопожарном центре Красноярского края сообщили, что борьбу с возгораниями в тайге ведут 300 человек. Тушатся 15 пожаров на площади 537 га, пожар в Эвенкии (125 га) находится в зоне космического мониторинга, его ликвидация не ведется.

За сутки в Бурятии обнаружено три новых лесных пожара - в Закаменском, Прибайкальском и Майском районах. "Два из них действуют на общей площади менее 1 га. Крупный очаг в Муйском районе локализован, продолжаются работы по его дотушиванию", - уточнили в республиканском агентстве лесного хозяйства. За прошедшие сутки ликвидировано два лесных пожара, в том числе очаг в Тункинском национальном парке.

На землях лесного фонда в Иркутской области накануне зарегистрировано три новых возгорания. Все они возникли от гроз. В Катангском районе также продолжается тушение одного ранее зарегистрированного пожара. Его площадь превышает 450 га. Под наблюдением в зоне космического мониторинга находится еще один очаг площадью восемь гектаров, покрытых лесом, и 57 га заболоченной местности в Катангском районе.