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УУАЗ до конца 2017 г передаст Росгвардии три многоцелевых вертолета Ми-8АМТШ

Сибирь
9 июня, 9:29 UTC+3 УЛАН-УДЭ /Корр. ТАСС, Эльвира Балганова

Техника будет базироваться в одной из воинских частей в Северной Осетии

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УЛАН-УДЭ, 9 июня. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Улан-Удэнский авиационный завод (УУАЗ, входит в холдинг "Вертолеты России") передаст до конца года Росгвардии в Северной Осетии три вертолета Ми-8АМТШ. Об этом сообщили в пятницу в пресс-службе завода.

"Передача машин заказчику планируется в четвертом квартале 2017 года. Техника будет базироваться в одной из воинских частей Росгвардии в Северной Осетии", - уточнили в пресс-службе.

Кроме того, согласно условиям контракта на поставку, преподаватели сертифицированного авиационного учебного центра УУАЗ проведут выездное обучение служащих Росгвардии эксплуатации вертолетов.

"Занятия проведут преподаватели сертифицированного учебного центра (АУЦ) УУАЗ, а также инженеры предприятия (цеха эксплуатации и ремонта и летно-испытательной станции)", - сообщили в пресс-службе.

На заводе также отметили, что в конце обучения "состоятся итоговые экзамены, прошедшие обучение получат свидетельства установленного образца".

Улан-Удэнский авиационный завод - одно из производственных предприятий холдинга "Вертолеты России". За 75 лет существования на заводе построили более восьми тыс. летательных аппаратов. Завод специализируется на производстве вертолетов Ми-8АМТ (Ми-171Е), Ми-171 и Ми-8АМТШ (Ми-171Ш).

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