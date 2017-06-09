Медики НГУ и Университета Южной Калифорнии запустили первую в России "зеркальную" кафедру

НОВОСИБИРСК, 9 июня. /ТАСС/. Новосибирский государственный университет (НГУ) и Университет Южной Калифорнии (USC) запустили "зеркальную" кафедру анестезиологии и реаниматологии, где студенты двух стран будут обучаться параллельно - смогут слушать лекции профессоров каждого вуза и отправляться на стажировки. Как сообщила сегодня пресс-служба НГУ, это первый в России подобный проект - ранее создавались только "зеркальные" лаборатории для научных исследований.

"Это первый опыт в России по созданию зеркальной кафедры, до этого создавались только "зеркальные" лаборатории. В данном проекте сделан акцент на образовательный процесс. Один из первых шагов - организация с сентября этого года цикла дистанционных лекций, которые будут читать ведущие ученые университета Южной Калифорнии для наших студентов, ординаторов и врачей", - цитирует пресс-служба директора Института медицины и психологии НГУ, член-корреспондента РАН Андрея Покровского.

В планах развития кафедры - взаимные стажировки. Занятия для российских студентов будут проходить на базе городской клинической больницы, которая близка по своей структуре к Медицинскому колледжу Университета Южной Калифорнии.

Процесс создания кафедры занял два года. Проект поддержан программой повышения международной конкурентоспособности российских вузов.