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Новосибирская прокуратура добилась выплаты бизнесу 260 млн рублей долгов по госконтрактам

Сибирь
9 июня, 11:43 UTC+3 НОВОСИБИРСК НОВОСИБИРСК 9, июня. /ТАСС

Остаются непогашенными долги на общую сумму 377 млн рублей

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НОВОСИБИРСК, 9 июня. /ТАСС/. Муниципальные заказчики в Новосибирской области после вмешательства прокуратуры погасили долги по государственным контрактам на сумму свыше 260 млн рублей. Остаются непогашенными долги на общую сумму 377 млн рублей, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры региона.

"Зачастую муниципальные заказчики заключают контракты, не обеспеченные бюджетным финансированием, не принимают мер к пополнению доходной части местного бюджета, что влечет нарушение сроков оплаты поставленных товаров, выполненных работ и оказанных услуг. В целях погашения задолженности прокуроры внесли 108 представлений, по результатам рассмотрения которых заказчики перечислили исполнителям по контрактам 264,5 млн рублей", - говорится в сообщении.

Например, администрация города Тогучина не полностью оплатила работы по строительству многоквартирных домов, выполненных подрядчиком по трем муниципальным контрактам. После внесения прокурором района представления главе города задолженность из местного бюджета на сумму 3,5 млн рублей полностью погашена. Администрация Новосибирского района после обращения прокурора в апреле оплатила 33 исполненных муниципальных контракта на сумму 5,7 млн рублей, в том числе на ремонт участка автомобильной дороги.

По состоянию на 20 мая 364 заказчика Новосибирска и Новосибирской области имеют просроченную задолженность по оплате 1,4 тыс. контрактов перед 529 хозяйствующими субъектами на общую сумму 377 млн рублей.

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