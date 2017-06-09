В Бийске скончалась женщина, получившая ожоги при обрушении на теплотрассе

БАРНАУЛ, 9 июня. /ТАСС/. Жительница города Бийска Алтайского края, которая 30 мая получила ожоги, упав в яму, образовавшуюся над теплотрассой, скончалась в больнице, сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе следственного управления СК по региону.

"Женщина скончалась в больнице вчера. Доследственная проверка по факту услуг, оказанных местной энергетической компанией, и не отвечающих требованиям безопасности, продолжается, решается вопрос о возбуждении уголовного дела", - уточнили в ведомстве.

Как сообщалось ранее, около одного из домов Бийска по улице Мерлина из-за прорыва подземной теплотрассы, расположенной в трех метрах от проезжей части, произошло обрушение грунта. В яму упала пожилая женщина, проходившая мимо. Выбраться ей помогли прохожие, они вызвали и медицинскую помощь.