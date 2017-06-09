В Чите выписали из больниц всех детей, отравившихся наркотиками в обертках от конфет

ЧИТА, 9 июня. /Корр. ТАСС Илья Баринов/. Пятерых детей, госпитализированных 5 июня в Чите с наркотическим отравлением, выписали из больниц города, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе регионального Минздрава.

"Состояние всех пострадавших удовлетворительное. Двоих детей выписали вчера из первой городской больницы, еще троих сегодня забрали из краевой детской больницы", - уточнили в министерстве.

Ранее сообщалось, что, по словам детей, перед госпитализацией они съели конфеты "Бешеная пчелка", которые один из них якобы нашел на улице. Однако, как установило следствие, 5 июня неизвестный продал 17-летнему подростку синтетическое наркотическое вещество в обертках из-под конфет. Подросток употребил его вместе с четырьмя детьми - тремя мальчиками 17, 14 и 4 лет и 12-летней девочкой, через несколько часов детей госпитализировали с отравлением.

Первоначально у девочки и 4-летнего мальчика диагностировали острое отравление средней тяжести, у 14-летнего подростка - острое отравление тяжелой степени, его поместили в реанимацию.

Возбуждено уголовное дело по статье "Незаконный сбыт наркотических средств несовершеннолетним, совершенный лицом, достигшим 18-летнего возраста" УК РФ. Следователи устанавливают обстоятельства преступления и совместно с сотрудниками полиции ищут сбытчика наркотического вещества. Расследование продолжается.