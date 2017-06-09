СК возбудил дело по факту фальсификации медоборудования компанией в Новосибирске

НОВОСИБИРСК, 9 июня. /ТАСС/. Следственные органы в Новосибирске возбудили уголовное дело против руководителя инновационной компании "Аэросервис", поставлявшей медицинское оборудование в клиники свыше 100 городов России. Его подозревают в фальсификации производимой техники, сообщила в пятницу пресс-служба СУ СК РФ по Новосибирской области.

По версии следствия, в 2011 году Росздравнадзор выдал "Аэросервису" разрешение на производство очистителей воздуха от вирусов и бактерий "Тион-А" и "Тион-В", предназначенных для установки в палатах лечебных учреждений. Перед этим образцы медоборудования прошли необходимые испытания и были признаны соответствующими стандартам. Однако в январе 2015 года подозреваемый принял решение фальсифицировать продукцию для уменьшения ее себестоимости.

"Подозреваемый в период с января 2015 года по июль 2016 года организовал производство и сбыт очистителей воздуха без оснащения приведенного оборудования необходимыми катализаторами очистки и иными деталями, в отсутствие которых их использование не оказывает бактерицидного воздействия на находящиеся в воздухе вирусы и бактерии, - говорится в сообщении. - Фальсифицированное оборудование поставлено в клиники свыше 100 городов и иных населенных пунктов РФ. При этом выручка от продажи каждого очистителя воздуха варьировалась от 45 до 98 тыс. рублей".

В пресс-службе уточнили, что в 2014 году мужчина, чтобы уйти от ответственности, оформил документы о назначении директором "Аэросервис" подставного лица. Фальсификат он производил совместно с другими людьми, данные которых устанавливаются. Руководителя компании подозревают в производстве и сбыте незарегистрированных медицинских изделий, совершенных в крупном размере группой лиц по предварительному сговору. Он был задержан, свою вину мужчина отрицает.

По данным регионального ГУ МВД, накануне в Новосибирске и Москве проведены обыски в офисах фирм и квартирах, принадлежащих подозреваемому и возможным соучастникам. Сотрудники правоохранительных органов изъяли бухгалтерию предприятия, компьютерную технику и несколько единиц незаконно изготовленных очистителей воздуха.

Комментарий компании

В пресс-службе ГК "Тион" ТАСС подтвердили, что 8 июня в офисах группы в Новосибирске, Бердске и Москве прошли обыски в связи с делом по обороту медицинских изделий, якобы не отвечающих требованиям безопасности. "ГК "Тион" осуществляет деятельность в строгом соответствии с законодательством РФ. Мы рассматриваем данную ситуацию как неоправданное давление на открытую и законопослушную компанию, поскольку все продаваемое оборудование имеет необходимую разрешительную документацию", - сообщил представитель компании.

По его данным, текущие претензии "связаны с прошлыми периодами деятельности, когда в силу несовершенства законодательства, были допущены неточности в регистрационных удостоверениях, которые позже были исправлены".

"Избирательность следственных органов вызывает очевидные подозрения в спланированной кампании против одного из лидеров рынка. Выбор меры пресечения - взятие под стражу гендиректора считаем неоправданным и направленным на препятствование работы компании - такие действия были характерны для 1990-х годов. (…) Мы будем отстаивать нашу позицию в установленном порядке и уверены в успехе", - добавили в "Тионе".

Компания продолжает работу в обычном режиме. ГК "Тион" (ООО "Аэросервис") - является резидентом Ноосибирского Технопарка и фонда "Сколково".