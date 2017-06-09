В Кемерове вышли на пикет обманутые дольщики, ожидающие несколько лет сдачу домов

КЕМЕРОВО, 9 июня. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Пикет обманутых дольщиков, ожидающих завершения строительства трех домов, которые возводила компания "Тибет СВ" в Кемерове, прошел в пятницу в областном центре Кузбасса. Об этом сообщил ТАСС один из организаторов пикета Юрий Власенко.

"Нами была заявлена форма публичного выступления - пикетирование. Нас было в общей сложности около 20 человек. Почему большее количество людей не пришло? Потому что у нас были ограничения по месту проведение пикета, цель пикетирования - привлечь внимание к обманутым дольщикам города Кемерово, которые на самом деле существуют", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что из трех домов, которые строила "Тибет СВ", один должны были сдать в 2013 году, два других - в 2014. "До настоящего момента ни один из них не сдан. Люди деньги заплатили: кто-то частично, кто-то полностью, таким образом люди потеряли и деньги, и квартиры", - добавил Власенко.

Комментарий компании-застройщика "Тибет СВ" ТАСС получить не удалось.

Проблемы с застройщиком

Ранее сообщалось, что в регионе это единственный случай обмана дольщиков. В начале августа 2016 полиция в Кемерове возбудила уголовное дело по данному факту. Строительство одного дома "Тибет СВ" ведет с 2008 года, еще двух - с 2012 года, сроки их ввода неоднократно откладывались. На момент возбуждения дела сообщалось, что застройщик получил более 136 млн рублей от 58 человек, заключив с ними лишь предварительные договоры участия в долевом строительстве без регистрации в установленном законом порядке.

Кроме уголовного расследования, в Арбитражном суде Кемеровской области рассматривались заявления о признании кемеровского "Тибет СВ" банкротом, однако ни одно из них не было удовлетворено. По данным материалов суда, при строительстве дома по проспекту Молодежный сумма обязательств по договорам составляла 362 млн рублей, по улице Гагарина - 393 млн рублей. Еще один дом строился на улице Двужильного, но покупатели квартир оплачивали строительство по предварительным договорам, то есть не по договору долевого строительства, уточнили в департаменте строительства региона.

Дома обещают достроить

В администрации города уточнили, что совместно с региональной инспекцией Госстройнадзора были проведены встречи с участниками долевого строительства. "Такие встречи проходят дважды в месяц", - добавили в пресс-службе.

По данным администрации, в доме на проспекте Молодежный (в нем 114 квартир) "подготавливается необходимая документация для ввода жилого дома в эксплуатацию", завершается благоустройство. В 194-квартирном доме на улице Гагарина, где строительство было приостановлены 3 ноября, с апреля оно возобновлено. На этих двух объектах работы ведет застройщик "Тибет СВ" и подрядная организация "Сибстройсвязь", контролирует их управление городского развития.

Что касается третьего дома, то, как пояснили в пресс-службе, работы приостановили в мае 2016 года. Из 140 квартир по предварительным договоры купли-продажи были реализованы 89. "Был проработан механизм передачи земельного участка и объекта незавершенного строительства от "Тибет СВ" новому застройщику путем заключения договора купли-продажи", - добавили в пресс-службе.

Новый застройщик после получения необходимой разрешительной документации берет на себя обязательства заключить договоры долевого участия и завершить строительство объекта.