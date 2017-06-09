Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 10.06:
$ 57
€ 63.79
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

В Кемерове вышли на пикет обманутые дольщики, ожидающие несколько лет сдачу домов

Сибирь
9 июня, 13:31 UTC+3 КЕМЕРОВО /Корр. ТАСС, Ольга Бычкова

На акцию собралось в общей сложности около 20 человек

Поделиться
Материал из 1 страницы

КЕМЕРОВО, 9 июня. /Корр. ТАСС Ольга Бычкова/. Пикет обманутых дольщиков, ожидающих завершения строительства трех домов, которые возводила компания "Тибет СВ" в Кемерове, прошел в пятницу в областном центре Кузбасса. Об этом сообщил ТАСС один из организаторов пикета Юрий Власенко.

"Нами была заявлена форма публичного выступления - пикетирование. Нас было в общей сложности около 20 человек. Почему большее количество людей не пришло? Потому что у нас были ограничения по месту проведение пикета, цель пикетирования - привлечь внимание к обманутым дольщикам города Кемерово, которые на самом деле существуют", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что из трех домов, которые строила "Тибет СВ", один должны были сдать в 2013 году, два других - в 2014. "До настоящего момента ни один из них не сдан. Люди деньги заплатили: кто-то частично, кто-то полностью, таким образом люди потеряли и деньги, и квартиры", - добавил Власенко.

Комментарий компании-застройщика "Тибет СВ" ТАСС получить не удалось.

Проблемы с застройщиком

Ранее сообщалось, что в регионе это единственный случай обмана дольщиков. В начале августа 2016 полиция в Кемерове возбудила уголовное дело по данному факту. Строительство одного дома "Тибет СВ" ведет с 2008 года, еще двух - с 2012 года, сроки их ввода неоднократно откладывались. На момент возбуждения дела сообщалось, что застройщик получил более 136 млн рублей от 58 человек, заключив с ними лишь предварительные договоры участия в долевом строительстве без регистрации в установленном законом порядке.

Кроме уголовного расследования, в Арбитражном суде Кемеровской области рассматривались заявления о признании кемеровского "Тибет СВ" банкротом, однако ни одно из них не было удовлетворено. По данным материалов суда, при строительстве дома по проспекту Молодежный сумма обязательств по договорам составляла 362 млн рублей, по улице Гагарина - 393 млн рублей. Еще один дом строился на улице Двужильного, но покупатели квартир оплачивали строительство по предварительным договорам, то есть не по договору долевого строительства, уточнили в департаменте строительства региона.

Дома обещают достроить

В администрации города уточнили, что совместно с региональной инспекцией Госстройнадзора были проведены встречи с участниками долевого строительства. "Такие встречи проходят дважды в месяц", - добавили в пресс-службе.

По данным администрации, в доме на проспекте Молодежный (в нем 114 квартир) "подготавливается необходимая документация для ввода жилого дома в эксплуатацию", завершается благоустройство. В 194-квартирном доме на улице Гагарина, где строительство было приостановлены 3 ноября, с апреля оно возобновлено. На этих двух объектах работы ведет застройщик "Тибет СВ" и подрядная организация "Сибстройсвязь", контролирует их управление городского развития.

Что касается третьего дома, то, как пояснили в пресс-службе, работы приостановили в мае 2016 года. Из 140 квартир по предварительным договоры купли-продажи были реализованы 89. "Был проработан механизм передачи земельного участка и объекта незавершенного строительства от "Тибет СВ" новому застройщику путем заключения договора купли-продажи", - добавили в пресс-службе.

Новый застройщик после получения необходимой разрешительной документации берет на себя обязательства заключить договоры долевого участия и завершить строительство объекта.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Как дилетанты и художники возрождают древние ремесла
"Иди и борись". Как возвращаются к жизни дети, пережившие рак
Следы ушедшего: как названия улиц напоминают нам об исчезнувшей Москве
Инфографика
Чем заняться на праздниках в Новосибирске
Зимние курорты Сибири
Спортивный комплекс «Аист» в Свердловской области
Как выросли цены в Новосибирской области
Фото
3
Более 30 дольщиков начали голодовку в центре Новосибирска, требуя оформить договоры
9
Режим ЧС федерального уровня ввели в Иркутской области, Красноярском крае и на Ставрополье
10
Около трех тысяч человек вышли на "Монстрацию" в Новосибирске
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Следователи начали проверку по факту гибели внучки Хрущева
2
ЕК запросила мандат для ведения переговоров с Россией по "Северному потоку-2"
3
Володин предложил запросить у США данные о состоянии экономики в свете долга перед РФ
4
Пожар на площади Киевского вокзала в Москве ликвидирован
5
Внучка Хрущева погибла под колесами электрички в Москве
6
Лидер московского отделения "Яблока" Митрохин задержан в ходе акции возле Госдумы
7
Стоун полагает, что Путин мыслит как шахматист и находится в отличной спортивной форме
Темы дня
Загрузка...
Реклама