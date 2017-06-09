Кабмин выделит 11 млн руб. на выплаты пострадавшим от майских пожаров в Иркутской области

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МОСКВА. 9 июня. /ТАСС/. Правительство РФ выделяет 11 млн рублей Иркутской области из резервного фонда кабмина для частичного покрытия расходов на ликвидацию последствий природных пожаров в конце мая в населенных пунктах региона.
Согласно документу от 7 июня, опубликованному в пятницу на официальном портале правовой информации, 1 млн рублей будет направлен на оказание гражданам единовременной материальной помощи, остальные 10 млн рублей - на финансовую помощь гражданам в связи с утратой ими имущества первой необходимости.
Пожары в конце мая в условиях аномально жаркой погоды уничтожили 40 домов в Тайшетском и Чунском районах Иркутской области.
Власти Иркутской области 8 июня начали выплачивать компенсации жителям деревень, пострадавшим от этих пожаров в конце мая. Денежные выплаты из резервного фонда Иркутской области составляют до 100 тысяч рублей на человека за полностью утраченное имущество (до 300 тысяч рублей - на семью).