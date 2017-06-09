Сибирь представит на ЭКСПО в Харбине инвестпотенциал, научные и промышленные разработки

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УЛАН-УДЭ, 9 июня. /ТАСС/. Регионы Сибири примут участие в IV Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине: покажут свои научные и промышленные разработки, расскажут об инвестиционном потенциале в минерально-сырьевом комплексе, лесопереработке и предложат продегустировать мед. Об этом ТАСС рассказали в местных администрациях, Торгово-промышленных палатах субъектов Сибирского федерального округа и в компаниях, планирующих участие в международном мероприятии.
Российско-Китайское ЭКСПО пройдет 15-19 июня в Харбинском международном выставочном центре и соберет, по прогнозным данным, несколько сотен российских и китайских предприятий. Среди тематических разделов ЭКСПО - металлургия, медицина, легкая промышленность, энергетика, нефтехимия, транспортное машиностроение, сельское хозяйство.
Томская делегация представит в Харбине опыт создания совместных производств в сфере лесопереработки, в частности, опыт первого в России частного лесопромышленного парка "РосКитИнвест" - одного из крупнейших инвестиционных российско-китайских проектов в этой области. "Наша делегация примет участие в круглом столе "Развитие сотрудничества и реализация совместных инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе", выступит с докладом о перспективах сотрудничества Томской области и КНР в области глубокой переработки древесины", - сказали в пресс- службе региональной администрации.
Через "РосКитИнвест" бизнес из КНР в рамках российско- китайских межправительственных соглашений реализуют проект по созданию Асиновского лесопромышленного парка. Согласно прогнозам, по нему до 2022 года будет направлено более 30 млрд рублей (20 млрд уже вложено) в строительство 10 лесоперерабатывающих заводов, три уже работают. "Мы представим информацию о нашей компании, покажем продукцию, проведем переговоры и встречи. Цель - привлечение дополнительных инвестиций в лесопромпарк, найти новых потребителей продукции", - сказал ТАСС заместитель гендиректора "РосКитИнвест" Максим Гершелис.
Другим участником ЭКСПО в Харбине станет компания "Сибирьлес" - дочерняя структура китайской "Сунн Юань", в Томской области фирма производит шпон и мебельные компоненты, в том числе для шведской IKEА. "Будет представлена продукция, которая делается в России, а партнер в Китае делает из нее конкретные вещи (для IKEА). Мы хотим показать, как происходит это сотрудничество", - поделился директор компании Александр Новиков. По его словам, сейчас рассматривается вопрос об углублении переработки леса в Томской области в интересах IKEА.
Также Томск в Харбине представит китайская фирма, выпустившей программное обеспечение семейства "1С: Предприятие" с русским и китайским интерфейсом для поддержки российских компаний и представительств в Китае и китайских компаний - в России. "Был большой спрос до кризиса (в 2014 году - прим. ТАСС), это сказалось на наших потенциальных покупателях. А сейчас, в этом году, начали открываться и использовать наши услуги, объем и количество увеличилось - за полгода (в 2017 году - прим. ТАСС) мы продали столько же, сколько в 2016 году", - отметил представитель пекинского офиса фирмы 1С.
Из Красноярского края на ЭКСПО поедет ГК "Дары Сибири", выпускающая уникальную продукцию на основе натурального меда, лесных ягод, лечебных трав и корней, хвойных средств. Цель поездки, по данным краевой Торгово-промышленной палаты, - представить свою продукцию и подробно ознакомиться с условиями деятельности в бондовых зонах Китая, рассмотреть перспективы организации представительства медовой компании в Китае.
По словам руководителя ГК "Дары Сибири" Ирины Бондарь, на китайском рынке представлено много ненатурального меда, и натуральный мед из Сибири может быть интересен для КНР. "Мы покажем продукцию своей группы компаний: это продукция из меда, лечебных трав, кедровых орехов. Рассчитываем, что наша продукция заинтересует китайских партнеров", - сказала она ТАСС.
Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ) представит в Харбине свои энергоэффективные инновационные разработки. Как сообщили в университете, они будут презентованы на круглом столе по проблемам научно-технического сотрудничества и трансфера технологий и образования.
Один из проектов, разработанных учеными университета, - интеллектуальная система управления освещением по радиоканалу. Интерес для китайских партнеров, считают в ИРНИТУ, может представлять и солнечный коллектор. "Эта разработка получила одобрение Роспатента РФ. Преимущества установки в том, что она позволяет подключить в 3-4 раза больше потребителей тепла, имеет невысокую стоимость (до 100 долларов на 1 кв. м). При этом эксплуатационные расходы ниже, чем у аналогов на 10-20%", - пояснили в пресс-службе университета.
Там добавили, что проректор по инновационной деятельности Алексей Звездин также расскажет о возможностях энергосберегающей системы очистки сточных вод малогабаритными комбинированными комплексами. "Область применения данной разработки весьма широка: очистка сточных вод, обогащение полезных ископаемых, сатурация (обогащение кислородом) напитков и соков в пищевой промышленности, насыщение кислородом водоемов для разведения рыб, - отметили в пресс-службе. - Еще одна инновация ученых ИРНИТУ - полупроводниковый нагревательный элемент с эффектом саморегуляции".
Также представители ИРНИТУ в рамках ЭКСПО примут участие в II Китайско-Российском форуме "Инвестиции в инновации" и XII Форуме ректоров вузов Дальнего Востока и Сибири РФ и Северо-Восточных регионов КНР. Участники обсудят роль университетов России и Китая в стратегии сопряжения ЕАЭС и пояса Шелкового пути (проект "Один пояс- один путь").
Бурятию на Российско-Китайском ЭКСПО будет представлять Фонд регионального развития (ФРР) и Центр экспорта Фонда малого предпринимательства республики. "У нашего стенда можно будет ознакомиться с инвестпредложениями в минерально-сырьевом комплексе. Речь о золоторудных и свинцоворудных месторождениях", - пояснили ТАСС в ФРР. Также представители делегации из Бурятии предложат инвестиционные площадки под различного рода строительство, в том числе жилищное, и проекты субъектов малого и среднего бизнеса.