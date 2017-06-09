Сибирь представит на ЭКСПО в Харбине инвестпотенциал, научные и промышленные разработки

УЛАН-УДЭ, 9 июня. /ТАСС/. Регионы Сибири примут участие в IV Российско-Китайском ЭКСПО в Харбине: покажут свои научные и промышленные разработки, расскажут об инвестиционном потенциале в минерально-сырьевом комплексе, лесопереработке и предложат продегустировать мед. Об этом ТАСС рассказали в местных администрациях, Торгово-промышленных палатах субъектов Сибирского федерального округа и в компаниях, планирующих участие в международном мероприятии.

Российско-Китайское ЭКСПО пройдет 15-19 июня в Харбинском международном выставочном центре и соберет, по прогнозным данным, несколько сотен российских и китайских предприятий. Среди тематических разделов ЭКСПО - металлургия, медицина, легкая промышленность, энергетика, нефтехимия, транспортное машиностроение, сельское хозяйство.

Российско-китайский опыт из Томска

Томская делегация представит в Харбине опыт создания совместных производств в сфере лесопереработки, в частности, опыт первого в России частного лесопромышленного парка "РосКитИнвест" - одного из крупнейших инвестиционных российско-китайских проектов в этой области. "Наша делегация примет участие в круглом столе "Развитие сотрудничества и реализация совместных инвестиционных проектов в лесопромышленном комплексе", выступит с докладом о перспективах сотрудничества Томской области и КНР в области глубокой переработки древесины", - сказали в пресс- службе региональной администрации.

Через "РосКитИнвест" бизнес из КНР в рамках российско- китайских межправительственных соглашений реализуют проект по созданию Асиновского лесопромышленного парка. Согласно прогнозам, по нему до 2022 года будет направлено более 30 млрд рублей (20 млрд уже вложено) в строительство 10 лесоперерабатывающих заводов, три уже работают. "Мы представим информацию о нашей компании, покажем продукцию, проведем переговоры и встречи. Цель - привлечение дополнительных инвестиций в лесопромпарк, найти новых потребителей продукции", - сказал ТАСС заместитель гендиректора "РосКитИнвест" Максим Гершелис.

Другим участником ЭКСПО в Харбине станет компания "Сибирьлес" - дочерняя структура китайской "Сунн Юань", в Томской области фирма производит шпон и мебельные компоненты, в том числе для шведской IKEА. "Будет представлена продукция, которая делается в России, а партнер в Китае делает из нее конкретные вещи (для IKEА). Мы хотим показать, как происходит это сотрудничество", - поделился директор компании Александр Новиков. По его словам, сейчас рассматривается вопрос об углублении переработки леса в Томской области в интересах IKEА.

Также Томск в Харбине представит китайская фирма, выпустившей программное обеспечение семейства "1С: Предприятие" с русским и китайским интерфейсом для поддержки российских компаний и представительств в Китае и китайских компаний - в России. "Был большой спрос до кризиса (в 2014 году - прим. ТАСС), это сказалось на наших потенциальных покупателях. А сейчас, в этом году, начали открываться и использовать наши услуги, объем и количество увеличилось - за полгода (в 2017 году - прим. ТАСС) мы продали столько же, сколько в 2016 году", - отметил представитель пекинского офиса фирмы 1С.

Сибирские дары из Красноярского края

Из Красноярского края на ЭКСПО поедет ГК "Дары Сибири", выпускающая уникальную продукцию на основе натурального меда, лесных ягод, лечебных трав и корней, хвойных средств. Цель поездки, по данным краевой Торгово-промышленной палаты, - представить свою продукцию и подробно ознакомиться с условиями деятельности в бондовых зонах Китая, рассмотреть перспективы организации представительства медовой компании в Китае.

По словам руководителя ГК "Дары Сибири" Ирины Бондарь, на китайском рынке представлено много ненатурального меда, и натуральный мед из Сибири может быть интересен для КНР. "Мы покажем продукцию своей группы компаний: это продукция из меда, лечебных трав, кедровых орехов. Рассчитываем, что наша продукция заинтересует китайских партнеров", - сказала она ТАСС.

Энергоэффективные разработки иркутских ученых

Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ) представит в Харбине свои энергоэффективные инновационные разработки. Как сообщили в университете, они будут презентованы на круглом столе по проблемам научно-технического сотрудничества и трансфера технологий и образования.

Один из проектов, разработанных учеными университета, - интеллектуальная система управления освещением по радиоканалу. Интерес для китайских партнеров, считают в ИРНИТУ, может представлять и солнечный коллектор. "Эта разработка получила одобрение Роспатента РФ. Преимущества установки в том, что она позволяет подключить в 3-4 раза больше потребителей тепла, имеет невысокую стоимость (до 100 долларов на 1 кв. м). При этом эксплуатационные расходы ниже, чем у аналогов на 10-20%", - пояснили в пресс-службе университета.

Там добавили, что проректор по инновационной деятельности Алексей Звездин также расскажет о возможностях энергосберегающей системы очистки сточных вод малогабаритными комбинированными комплексами. "Область применения данной разработки весьма широка: очистка сточных вод, обогащение полезных ископаемых, сатурация (обогащение кислородом) напитков и соков в пищевой промышленности, насыщение кислородом водоемов для разведения рыб, - отметили в пресс-службе. - Еще одна инновация ученых ИРНИТУ - полупроводниковый нагревательный элемент с эффектом саморегуляции".

Также представители ИРНИТУ в рамках ЭКСПО примут участие в II Китайско-Российском форуме "Инвестиции в инновации" и XII Форуме ректоров вузов Дальнего Востока и Сибири РФ и Северо-Восточных регионов КНР. Участники обсудят роль университетов России и Китая в стратегии сопряжения ЕАЭС и пояса Шелкового пути (проект "Один пояс- один путь").

Инвестпотенциал Бурятии

Бурятию на Российско-Китайском ЭКСПО будет представлять Фонд регионального развития (ФРР) и Центр экспорта Фонда малого предпринимательства республики. "У нашего стенда можно будет ознакомиться с инвестпредложениями в минерально-сырьевом комплексе. Речь о золоторудных и свинцоворудных месторождениях", - пояснили ТАСС в ФРР. Также представители делегации из Бурятии предложат инвестиционные площадки под различного рода строительство, в том числе жилищное, и проекты субъектов малого и среднего бизнеса.