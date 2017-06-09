Томское отделение "Единой России" поддержит врио главы региона на выборах губернатора

ТОМСК, 9 июня. /ТАСС/. Региональное отделение "Единой России" поддержит врио главы Томской области Сергея Жвачкина на выборах губернатора региона. Соответствующее решение было принято в пятницу на региональной конференции партии, передает корреспондент ТАСС.

Его кандидатуру поддержали большинство делегатов конференции. "Выдвинуть кандидатом на пост губернатора Томской области Жвачкина Сергея Анатольевича", - сказал секретарь регионального отделения Александр Куприянец. Это решение будет направлено для утверждения в Генсовет "Единой России".

Выборы губернатора Томской области пройдут в единый день голосования - 10 сентября. Последний раз в Томской области выбирали главу региона прямым голосованием в 2003 году. Выдвигать кандидатов в Томской области могут только политические партии, при этом в поддержку кандидатов необходимо собрать подписи 10% депутатов или избранных глав муниципальных образований региона. На проведение губернаторских выборов в Томской области в бюджете заложено около 90 млн рублей.

В феврале президент РФ Владимир Путин досрочно прекратил полномочия губернатора Томской области Сергея Жвачкина, возглавлявшего регион с 2012 года, в связи с его заявлением и назначил его временно исполняющим обязанности главы региона.