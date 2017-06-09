Предупреждение из-за ветра, града и гроз объявлено в пяти регионах Западной Сибири

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ОМСК, 9 июня. /ТАСС/. Сильный ветер до 27 м/с, дожди, грозы и град в ближайшие дни могут стать причиной возникновения чрезвычайных ситуаций в Алтайском и Красноярском краях, Республике Алтай, Омской и Кемеровский областях, сообщила в пятницу пресс-служба Сибирского регионального центра МЧС России.
"По данным синоптиков, в ближайшие дни в Алтайском и Красноярском краях, Омской и Кемеровской областях, Республике Алтай ожидается ветреная погода с усилениями ветра до 25-27 м/с. Прогнозируются также дожди, грозы, град. На основе неблагоприятного комплекса погодных условий сотрудники МЧС России предупреждают о возможном возникновении чрезвычайных ситуаций муниципального уровня", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что из-за сильных порывов ветра существует повышенная пожарная опасность, возможность возникновения аварий на объектах энергетики, а из-за дождей - опасность повышения уровней рек и подтопления пониженных участков местности.
В Омске штормовое предупреждение было объявлено утром в пятницу. В городе прошел ливень с градом, некоторые улицы с пониженными участками оказались затоплены на глубину до 1 метра, зафиксированы обрывы линий электропередачи.