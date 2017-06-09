Задержанный на 13 часов рейс "Уральских авиалиний" вылетел из Омска в Москву

ОМСК, 9 июня. /Корр. ТАСС Алексей Петров/. Рейс У6388 Омск - Москва (Домодедово) авиакомпании "Уральские авиалинии", который был задержан на 13 часов из-за неисправности гидросистемы самолета, вылетел из омского аэропорта, сообщили в пятницу ТАСС в воздушной гавани.

"Неисправность была устранена, рейс вылетел в 19:24 местного времени (16:24 мск)", - уточнили в аэропорту.

Вылет самолета был задержан из-за течи в гидросистеме, иногородние пассажиры были размещены в гостинице, местные жители дожидались окончания ремонта самолета дома.

По расписанию самолет должен был вылететь в 6:30 местного времени (3:30 мск).