На жилье для погорельцев в Красноярском крае выделят около 350 млн рублей

КРАСНОЯРСК, 9 июня. /ТАСС/. Строительство жилья для жителей Красноярского края, чьи дома сгорели в крупных пожарах в конце мая, обойдется примерно в 350 млн рублей, сообщил губернатор региона Виктор Толоконский.

"Завершается формирование полного реестра приобретения и строительства домов для погорельцев. Для большинства пострадавших от пожаров жилье приобретут в течение месяца. Для тех, кто пожелал остаться в своих населенных пунктах, новое жилье построят до середины сентября этого года. Расходы краевого бюджета на приобретение и строительство жилья для погорельцев составят около 350 млн рублей", - сказал Толоконский на селектором совещании с министром труда и социальной политики РФ Максимом Топилиным.

По его словам, все необходимые выплаты из бюджета края погорельцы получили. Сразу после тушения пожаров миграционные службы занялись восстановлением документов граждан. Все, кто проживает сегодня в пунктах временного расселения, полностью обеспечены питанием.

Детям из числа погорельцев предоставляются путевки в оздоровительные лагеря, а пенсионерам - в санатории Красноярского края. Толоконский добавил, что в регион поступили первые денежные средства из федерального бюджета на оказание единовременной помощи погорельцам. В ближайшие дни эти деньги будут переданы гражданам.

Как сообщалось ранее, в результате пожаров 24 мая в городах Канск и Лесосибирск, поселках Стрелка, Малая Кеть и Тиличеть сгорело более 130 домов, число погорельцев составило около 700 человек, трое погибли.