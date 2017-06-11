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ЛДПР выдвинет главу комитета Госдумы Диденко на выборах губернатора Томской области

Сибирь
11 июня, 10:27 UTC+3 ТОМСК ТОМСК 11, июня. /ТАСС

Выборы губернатора пройдут в единый день голосования - 10 сентября

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ТОМСК, 11 июня. /ТАСС/. Региональное отделение ЛДПР поддержит на выборах губернатора Томской области депутата Госдумы, председателя думского комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексея Диденко. Соответствующее решение было принято на конференции партии в Томске.

"Решили утвердить итоги тайного голосования по выдвижению кандидата на должность губернатора Томской области… Кандидат на должность губернатора Томской области - Алексей Николаевич Диденко - набрал необходимое для выдвижения количество голосов", - сказал представитель счетной комиссии конференции.

Ранее сообщалось, что региональное отделение "Единой России" поддержит врио главы Томской области Сергея Жвачкина на выборах губернатора региона, "Справедливая Россия" - депутата парламента региона, врача клинической больницы города Северска Александра Ростовцева. КПРФ определится со своим выбором в понедельник.

Выборы губернатора Томской области пройдут в единый день голосования - 10 сентября. Последний раз в Томской области выбирали главу региона прямым голосованием в 2003 году. Выдвигать кандидатов в Томской области могут только политические партии, при этом в поддержку кандидатов необходимо собрать подписи 10% депутатов или избранных глав муниципальных образований региона. На проведение губернаторских выборов в Томской области в бюджете заложено около 90 млн рублей.

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